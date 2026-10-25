Бойкот в Белица: Хората не отидоха до урните заради ареста на кмета

До прецедент се стигна в белишкото село Лютово, където към 16.00 часа в урната нямаше нито една бюлетина.

Бойкотират ли хората изборите в общината заради ареста на кмета Радослав Ревански?

Изключително ниска избирателна активност и полупразни урни в 17-те изборни секции в Белица. А в село Лютово дори се стигна до прецедент.

Ася Орцева, председател на СИК в село Лютово: "По списък са 158, обаче няма никой да гласува. 15.00 часа е, никой няма да гласува... Има бойкот, за да пуснат нашия кмет."

Членовете на комисията също не дадоха гласа си.

Ибрахим Лютов, член на СИК в село Лютово: "Всеки има право на глас. Ние сме тук, чакаме, а накрая комисията – всеки има право да си даде гласа, който желае."

Сходна е ситуацията и в съседните села Бабяк и Кузьово.

Теодор Маслянкив, член на СИК в село Бабяк: "Около 500–600 избиратели – имаме един глас от жител, останалите са от членове на комисията." Ибрахим Атипов, председател на СИК в село Кузьово: "Към 16.00 часа имаме един в списъка гласувал и трима от комисията – това е... Не съм още гласувал и няма да гласувам. – Защо? – Защото искам да подкрепим нашия кмет за бойкот."

Хората отричат да са инструктирани да не гласуват. Казват само, че са обидени заради ареста на кмета на Белица.

Емине: "Няма как той да е зад решетките, а ние да отидем да гласуваме." Вайда: "Ако ни пуснеа Ради, ще идем да гласуваме."

В града ситуацията е малко по-различна. А машините затрудниха част от избирателите.

Георги Попов: "Натисни това, натисни другото, не се знае кое да натиснеш... Гласувах зорлем, едвам-едвам."

По-малко избиратели отчитат и в Сунгурларе.