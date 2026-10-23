След арестите на кметове: Кой ще заеме постовете им в Белица и Сунгурларе

2 дни след задържането на кмета на Белица Радослав Ревански, общинската администрация в града назначи временно изпълняващ длъжността кмет. Това е един от заместниците на Ревански Сабит Гагъм. Той ще поеме временно управлението на общината, след като вчера съдът в Бургас остави за постоянно в ареста действащия градоначалник Ревански.

Въпреки че по време на задържането на Ревански местни жители изразиха притеснения да гласуват на предстоящите президентски избори в неделя, организацията за вота продължава нормално, увериха от Районната избирателна комисия в Благоевград. В общината вече са доставени изборните книжа, като през утрешния ден те ще бъдат предадени на секционните комисии.