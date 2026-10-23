БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Началникът на НСО генерал-майор Емил Тонев заяви...
Чете се за: 00:52 мин.
Търговски кораб е ударен от дрон в Черно море и потъва...
Чете се за: 00:27 мин.
Президентът Йотова: Ще поискам оставката на шефа на НСО...
Чете се за: 01:15 мин.
ЦИК е готова за изборите в неделя: Всички машини са...
Чете се за: 07:35 мин.
Левски засенчи Виктория и ликува в Лига Европа
Чете се за: 04:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Исторически обрат в НБА, Филаделфия заличи 29 точки пасив срещу Кливланд

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:17 мин.
НБА
Запази

Сиксърс стигнаха до впечатляваща победа със 114:106 след изоставане от 40:69, а Тайрийз Макси поведе отбора с 32 точки

исторически обрат нба филаделфия заличи точки пасив кливланд
Снимка: AP Photo
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Филаделфия 76ърс осъществи един от най-впечатляващите обрати в началото на новия сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА). Сиксърс надделяха над Кливланд Кавалиърс със 114:106 пред собствена публика, въпреки че в хода на срещата изоставаха с цели 29 точки. Домакините демонстрираха изключителен характер и успяха да преобърнат развитието на двубоя, записвайки втора поредна победа от началото на кампанията.

Началото на срещата по никакъв начин не предвещаваше подобен развой. Кливланд доминираше през първото полувреме и постепенно увеличаваше преднината си, която малко преди почивката достигна внушителните 29 точки при резултат 69:40. Гостите изглеждаха напълно уверени в успеха си, но след подновяването на играта Филаделфия показа съвсем различно лице и започна постепенно да стопява изоставането си.

Сиксърс значително подобриха представянето си в защита, а по-ефективната им игра в нападение позволи разликата да бъде намалена до само осем точки в края на третата четвърт. Истинската развръзка настъпи в заключителните 12 минути, когато домакините наложиха пълно превъзходство. Филаделфия спечели последната част с категоричното 32:16 и довърши впечатляващия обрат, превръщайки почти сигурното поражение в триумф пред своите привърженици.

Основна заслуга за успеха имаше Тайрийз Макси, който завърши като най-резултатен за победителите с 32 точки. Звездният център Джоел Ембийд добави 24, а Джейлън Браун се отчете с 21 точки. Тримата изиграха ключова роля за офанзивното възраждане на отбора, който намери необходимата енергия и увереност в най-трудния момент от двубоя.

Сериозен принос имаше и легендарният ЛеБрон Джеймс, който записа дабъл-дабъл със 17 точки и 10 борби. Ветеранът помогна на Филаделфия да запази самообладание в решаващите моменти и да стигне до успеха след огромното изоставане.

За Кливланд най-силно се представи Донован Мичъл, който приключи двубоя с 32 точки и 10 борби. Еван Мобли добави 18 точки и осем борби, а Джеймс Хардън завърши с 16 точки. Въпреки солидните индивидуални изяви гостите не успяха да задържат контрола върху срещата и допуснаха болезнен обрат, след като дълго време изглеждаха сигурни победители.

Успехът затвърди отличния старт на Филаделфия в новата кампания. Само два дни по-рано Сиксърс откриха сезона с победа срещу действащия шампион Ню Йорк Никс, а сега добавиха още един впечатляващ резултат срещу сериозен съперник от Източната конференция.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#Кливланд Кавалиърс #Филаделфия 76ърс #Леброн Джеймс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

ВАС окончателно отхвърли жалбата на граждани срещу разширението на кариерата край село Боснек
1
ВАС окончателно отхвърли жалбата на граждани срещу разширението на...
ВМА: Пациент, представител на журналистическата гилдия е постъпил в Спешното отделение
2
ВМА: Пациент, представител на журналистическата гилдия е постъпил в...
Белезници за гарда на НСО след инцидента със Соня Колтуклиева
3
Белезници за гарда на НСО след инцидента със Соня Колтуклиева
След инцидента между служител на НСО и журналист: Гардът даде показания във Военната прокуратура
4
След инцидента между служител на НСО и журналист: Гардът даде...
Дъжд, придружен с гръмотевици в Централна и Източна България, температурите се понижават
5
Дъжд, придружен с гръмотевици в Централна и Източна България,...
Левски засенчи Виктория и ликува в Лига Европа
6
Левски засенчи Виктория и ликува в Лига Европа

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
3
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с обществени поръчки
4
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
5
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив
6
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да...

Още от: Баскетбол

Иван Динев в предаването "Аз съм"
Иван Динев в предаването "Аз съм"
Георги Кендеров: Играхме организирано и най-вече със сърце Георги Кендеров: Играхме организирано и най-вече със сърце
Чете се за: 00:52 мин.
Асен Николов: Пред нашата публика играем по друг начин Асен Николов: Пред нашата публика играем по друг начин
Чете се за: 01:02 мин.
Локомотив Пловдив се подготвя за дебютното си домакинство във ФИБА Къп Локомотив Пловдив се подготвя за дебютното си домакинство във ФИБА Къп
Чете се за: 01:45 мин.
Константин Папазов: Трябва да копираме волейбола, колкото и грозно да звучи Константин Папазов: Трябва да копираме волейбола, колкото и грозно да звучи
Чете се за: 05:02 мин.
Константин Папазов и Лъчезар Танев в предаването "Арена спорт" Константин Папазов и Лъчезар Танев в предаването "Арена спорт"
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Търговски кораб е ударен от дрон в Черно море и потъва край румънския пристанищен град Констанца
Търговски кораб е ударен от дрон в Черно море и потъва край...
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Инцидентът със Соня Колтуклиева: Задържан служител на НСО, прокуратурата разследва случая Инцидентът със Соня Колтуклиева: Задържан служител на НСО, прокуратурата разследва случая
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
286 323 евро глоба за ТЕЦ „Бобов дол“ за нарушения на екологичните изисквания, потвърди съдът 286 323 евро глоба за ТЕЦ „Бобов дол“ за нарушения на екологичните изисквания, потвърди съдът
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Русия е готова на тристранни преговори с Украйна и САЩ - какви условия постави Путин? Русия е готова на тристранни преговори с Украйна и САЩ - какви условия постави Путин?
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Президентът Йотова: Ще поискам оставката на шефа на НСО...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Началникът на НСО генерал-майор Емил Тонев заяви готовност да...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
ГЕРБ-СДС събират подписи за оставката на Михаела Доцова, ДПС ги...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Приключиха снимките на най-новия български сериал "Летище"
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ