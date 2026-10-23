Исторически обрат в НБА, Филаделфия заличи 29 точки пасив срещу Кливланд

Филаделфия 76ърс осъществи един от най-впечатляващите обрати в началото на новия сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА). Сиксърс надделяха над Кливланд Кавалиърс със 114:106 пред собствена публика, въпреки че в хода на срещата изоставаха с цели 29 точки. Домакините демонстрираха изключителен характер и успяха да преобърнат развитието на двубоя, записвайки втора поредна победа от началото на кампанията.

Началото на срещата по никакъв начин не предвещаваше подобен развой. Кливланд доминираше през първото полувреме и постепенно увеличаваше преднината си, която малко преди почивката достигна внушителните 29 точки при резултат 69:40. Гостите изглеждаха напълно уверени в успеха си, но след подновяването на играта Филаделфия показа съвсем различно лице и започна постепенно да стопява изоставането си.

Сиксърс значително подобриха представянето си в защита, а по-ефективната им игра в нападение позволи разликата да бъде намалена до само осем точки в края на третата четвърт. Истинската развръзка настъпи в заключителните 12 минути, когато домакините наложиха пълно превъзходство. Филаделфия спечели последната част с категоричното 32:16 и довърши впечатляващия обрат, превръщайки почти сигурното поражение в триумф пред своите привърженици.

Основна заслуга за успеха имаше Тайрийз Макси, който завърши като най-резултатен за победителите с 32 точки. Звездният център Джоел Ембийд добави 24, а Джейлън Браун се отчете с 21 точки. Тримата изиграха ключова роля за офанзивното възраждане на отбора, който намери необходимата енергия и увереност в най-трудния момент от двубоя.

Сериозен принос имаше и легендарният ЛеБрон Джеймс, който записа дабъл-дабъл със 17 точки и 10 борби. Ветеранът помогна на Филаделфия да запази самообладание в решаващите моменти и да стигне до успеха след огромното изоставане.

За Кливланд най-силно се представи Донован Мичъл, който приключи двубоя с 32 точки и 10 борби. Еван Мобли добави 18 точки и осем борби, а Джеймс Хардън завърши с 16 точки. Въпреки солидните индивидуални изяви гостите не успяха да задържат контрола върху срещата и допуснаха болезнен обрат, след като дълго време изглеждаха сигурни победители.

Успехът затвърди отличния старт на Филаделфия в новата кампания. Само два дни по-рано Сиксърс откриха сезона с победа срещу действащия шампион Ню Йорк Никс, а сега добавиха още един впечатляващ резултат срещу сериозен съперник от Източната конференция.