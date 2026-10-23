БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Левски засенчи Виктория и ликува в Лига Европа
Чете се за: 04:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Приключиха снимките на най-новия български сериал "Летище"

Дарина Ангелова, стажант-репортер от Дарина Ангелова, стажант-репортер
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Приключи последният снимачен ден на новия български игрален сериал "Летище". 12-серийната поредица ще отведе зрителите зад кулисите на един от най-динамичните и непредвидими светове – този на авиацията. Продуценти на сериала са Българската национална телевизия и Falconwing Studio.

"Летище" - нов и различен, сериалът ще разкаже за хората, които ежедневно се грижат за ритъма на едно натоварено летище. В свят на правила и строга йерархия, героите ще се изправят пред непредвидени ситуации, понякога дори абсурдно комични.

Тодор Чапкънов, режисьор: "Целта беше да покажем на зрителите това, което едни нормални пасажери никога не виждат в едно летище. Те всички знаят, че минават охраната, сканират ги, дават си паспорта, но къде отива куфарът им, като го дадат? Кой се грижи за него? Как го товарят? Хората, които го товарят, те какви са?, монтьорите, които ремонтират самите самолети, шефът на летището кой е, шефът на охраната кой е, всички тези неща никой не ги знае и не ги познава. И освен това вече и историите на пилотите, стюардесите, наземния персонал, и всички тези неща."

Миладин Гергов, директор на дирекция ТВФ "Студиа Екран", БНТ: "Българската национална телевизия е най-големият продуцент на телевизионно кино в България и винаги се стреми да реализира оригинална филмова продукция с многообразие от идеи, теми и жанрове. Един от тези проекти, които в момента приключват снимките, се казва "Летище" - игрален сериал в 12 епизода по 54 минути. За първи път в българския ефир се произвежда такъв игрален сериал за гражданската авиация, който разказва за всички служители от авиацията, за техните лични и професионални проблеми. Смятам, че това нещо е много важно за политиката филмовата на българската национална телевизия, тъй като и други наши проекти, които ние в момента сме произвели и бъдещите да ги произведем, също се отличават с такива различни теми и жанрове, които в, пак повтарям, в нашия ефир не са произвеждани."

Сериалът е комбинация от драма и комедия. В ролята на пилоти зрителите ще видят Филип Буков и Павел Иванов. А в ролята на стюардеси ще се предплатят Неда Спасова, Радина Филипова и Евелина Бибова.

Неда Спасова, актриса: "Мисля, че жанрът ще заинтригува зрителите. Така нареченото "драмеди". Има драма, има комедия. Драмата не е тежка. Комедията не е просташка. Така че този жанр може би ще привлече зрителите. Нямаме много такива български проекти, които са в такъв жанр, така че аз се надявам да сме го постигнали, да зарадваме зрителите и да си прекарват добро време и да има добро настроение, докато гледат сериала."

Филип Буков, актьор: "Моята роля поне за мен беше голямо вълнение, предизвикателство, един човек, който в самото начало може би няма да бъде любимец на зрителите, даже бих казал, че ще бъде мрачен, но той има своите причини да бъде такъв какъвто ще го видим, впоследствие, разбира се, персонажът ще се развие, има арка, нещата ще се преобърнат и смятам, че хората ще проявят емпатия и ще го обикнат. Ние снимахме в истински самолети, в летището, тоест всичко това, което ще видят зрителите, е напълно автентично, а не е CGI, не са ефекти, не сме работили на зелен екран и дори в действителност сме летели във въздуха."

Тодор Чапкънов, режисьор: "Е, то е микс от драмеди, така нареченото. Гледахме да вкараме възможно най-много хумор вътре, естествено, те си имат лични истории, перипетии, любови, така че може да се каже, че е романтична комедия. Донякъде има и драматични неща, но поне лично аз се опитах да вкарам повече хумор, за да... драмата да си е драма и да е сериозна, а не да е трагедия, защото няма смисъл."

Но всяко хубаво нещо рано или късно приключва. След месеци на труд, за целия екип на сериала настъпи най-емоционалният момент - последният снимачен ден.

БНТ е най-големият продуцент на телевизионно кино в България, като сериалът "Летище" е част от филмопроизводството на обществената телевизия.

#сериала Летище #снимки #сериал

Последвайте ни

ТОП 24

И. ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска сваляне на имунитета на депутат от 52-рото Народно събрание
1
И. ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска сваляне на имунитета на...
ВАС окончателно отхвърли жалбата на граждани срещу разширението на кариерата край село Боснек
2
ВАС окончателно отхвърли жалбата на граждани срещу разширението на...
ВМА: Пациент, представител на журналистическата гилдия е постъпил в Спешното отделение
3
ВМА: Пациент, представител на журналистическата гилдия е постъпил в...
След инцидента между служител на НСО и журналист: Гардът даде показания във Военната прокуратура
4
След инцидента между служител на НСО и журналист: Гардът даде...
Седем задържани при полицейска акция в Поморие и Ахелой, откриха наркотици, боеприпаси и стотици пликчета
5
Седем задържани при полицейска акция в Поморие и Ахелой, откриха...
Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн дава обяснения в районното управление, но не е задържан
6
Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн дава обяснения в районното...

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
3
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с обществени поръчки
4
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
5
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив
6
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да...

Още от: Култура

Продадоха за 50 млн. евро непоказвана картина на Моне
Продадоха за 50 млн. евро непоказвана картина на Моне
"Български корени, ямайски криле": Кинорежисьорката Ина Сотирова с международно признание "Български корени, ямайски криле": Кинорежисьорката Ина Сотирова с международно признание
Чете се за: 06:10 мин.
Нова дата за концерта на Ерика Баду? Нова дата за концерта на Ерика Баду?
Чете се за: 01:35 мин.
Актрисата Джуди Денч не може да играе в пиеса, да снима филм или да чете заради проблеми с очите Актрисата Джуди Денч не може да играе в пиеса, да снима филм или да чете заради проблеми с очите
Чете се за: 04:10 мин.
Започна посещението на Българския патриарх Даниил в Света гора Започна посещението на Българския патриарх Даниил в Света гора
Чете се за: 02:37 мин.
Разширяват музея на "Бийтълс" в Ливърпул на пространство от над 9200 кв. м Разширяват музея на "Бийтълс" в Ливърпул на пространство от над 9200 кв. м
Чете се за: 05:30 мин.

Водещи новини

Белезници за гарда на НСО след инцидента със Соня Колтуклиева
Белезници за гарда на НСО след инцидента със Соня Колтуклиева
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Михаела Доцова: Изразявам най-дълбокото си съжаление за това, което се случи Михаела Доцова: Изразявам най-дълбокото си съжаление за това, което се случи
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Ген. Николай Русев: Ще поддържаме засиленото патрулиране, докато е необходимо Ген. Николай Русев: Ще поддържаме засиленото патрулиране, докато е необходимо
Чете се за: 06:32 мин.
У нас
Приключиха снимките на най-новия български сериал "Летище" Приключиха снимките на най-новия български сериал "Летище"
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Земетресение с магнитуд 5,6 разтърси Пакистан
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Войната в Украйна: Путин потвърди, че Русия е готова за тристранни...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
СГП: Няма достатъчно доказателства, че Кристиан Николов, осъден за...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Последен ден от кампанията: 27 кандидат-президентски двойки влизат...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ