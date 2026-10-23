Приключиха снимките на най-новия български сериал "Летище"

Приключи последният снимачен ден на новия български игрален сериал "Летище". 12-серийната поредица ще отведе зрителите зад кулисите на един от най-динамичните и непредвидими светове – този на авиацията. Продуценти на сериала са Българската национална телевизия и Falconwing Studio.



"Летище" - нов и различен, сериалът ще разкаже за хората, които ежедневно се грижат за ритъма на едно натоварено летище. В свят на правила и строга йерархия, героите ще се изправят пред непредвидени ситуации, понякога дори абсурдно комични.

Тодор Чапкънов, режисьор: "Целта беше да покажем на зрителите това, което едни нормални пасажери никога не виждат в едно летище. Те всички знаят, че минават охраната, сканират ги, дават си паспорта, но къде отива куфарът им, като го дадат? Кой се грижи за него? Как го товарят? Хората, които го товарят, те какви са?, монтьорите, които ремонтират самите самолети, шефът на летището кой е, шефът на охраната кой е, всички тези неща никой не ги знае и не ги познава. И освен това вече и историите на пилотите, стюардесите, наземния персонал, и всички тези неща."

Миладин Гергов, директор на дирекция ТВФ "Студиа Екран", БНТ: "Българската национална телевизия е най-големият продуцент на телевизионно кино в България и винаги се стреми да реализира оригинална филмова продукция с многообразие от идеи, теми и жанрове. Един от тези проекти, които в момента приключват снимките, се казва "Летище" - игрален сериал в 12 епизода по 54 минути. За първи път в българския ефир се произвежда такъв игрален сериал за гражданската авиация, който разказва за всички служители от авиацията, за техните лични и професионални проблеми. Смятам, че това нещо е много важно за политиката филмовата на българската национална телевизия, тъй като и други наши проекти, които ние в момента сме произвели и бъдещите да ги произведем, също се отличават с такива различни теми и жанрове, които в, пак повтарям, в нашия ефир не са произвеждани."

Сериалът е комбинация от драма и комедия. В ролята на пилоти зрителите ще видят Филип Буков и Павел Иванов. А в ролята на стюардеси ще се предплатят Неда Спасова, Радина Филипова и Евелина Бибова.

Неда Спасова, актриса: "Мисля, че жанрът ще заинтригува зрителите. Така нареченото "драмеди". Има драма, има комедия. Драмата не е тежка. Комедията не е просташка. Така че този жанр може би ще привлече зрителите. Нямаме много такива български проекти, които са в такъв жанр, така че аз се надявам да сме го постигнали, да зарадваме зрителите и да си прекарват добро време и да има добро настроение, докато гледат сериала."

Филип Буков, актьор: "Моята роля поне за мен беше голямо вълнение, предизвикателство, един човек, който в самото начало може би няма да бъде любимец на зрителите, даже бих казал, че ще бъде мрачен, но той има своите причини да бъде такъв какъвто ще го видим, впоследствие, разбира се, персонажът ще се развие, има арка, нещата ще се преобърнат и смятам, че хората ще проявят емпатия и ще го обикнат. Ние снимахме в истински самолети, в летището, тоест всичко това, което ще видят зрителите, е напълно автентично, а не е CGI, не са ефекти, не сме работили на зелен екран и дори в действителност сме летели във въздуха." Тодор Чапкънов, режисьор: "Е, то е микс от драмеди, така нареченото. Гледахме да вкараме възможно най-много хумор вътре, естествено, те си имат лични истории, перипетии, любови, така че може да се каже, че е романтична комедия. Донякъде има и драматични неща, но поне лично аз се опитах да вкарам повече хумор, за да... драмата да си е драма и да е сериозна, а не да е трагедия, защото няма смисъл."

Но всяко хубаво нещо рано или късно приключва. След месеци на труд, за целия екип на сериала настъпи най-емоционалният момент - последният снимачен ден.

БНТ е най-големият продуцент на телевизионно кино в България, като сериалът "Летище" е част от филмопроизводството на обществената телевизия.