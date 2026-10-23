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Отвеждането на Ерол Мюмюн в полицията и реакциите след акцията

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мариела Хубинова
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Чете се за: 01:07 мин.
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Кметът на Кърджали и заместник председател на ДПС Ерол Мюмюн беше отведен с патрулен автомобил вчера в полиция. Това се случва за втори път през последните пет месеца и доведе до напрежение сред партийните членове.

Напрежение в Кърджали – МВР разпита кмета Ерол Мюмюн

В ранния следобед той беше освободен, а по-късно в сградата на общината беше даден брифинг за медиите. На него градоначалникът разказа как са се развили събитията и ги определи като политическа репресия, като свърза случилото се с арестите на други двама кмета на ДПС - на общините Белица и на Сунгурларе.

Случаят доведе до събирането на множество привърженици на ДПС пред сградата на общината. Напрежението се изостри, а присъстващите определиха действията на полицията като политически натиск и репресия.

Вижте повече в прякото включване на Мариела Хубинова.

#влизане в общината #кмет Ерол Мюмюн #Кърджали #МВР

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