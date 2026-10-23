Тристранката обсъжда минимална заплата от 672,80 евро и промени в 7 данъчни закона

Размерът на минималната работна заплата от 1 януари 2027 г. и промени в 7 данъчни закона ще бъдат обсъдени на заседание на НСТС.



Миналата седмица социалните партньори не постигнаха консенсус за размера на минималната заплата. Предвижда се горната граница на най-ниските възнаграждения да бъде 672,80 евро. Тристранката ще разгледа и предложените промени в данъчното законодателство от финансовото министерство. Сред тях са по-големи данъчни облекчения за родителите, въвеждане на данък свръхпечалба от 33% за банки и търговски вериги, ако тя е повече от 20 на сто, вдигане на данъчната оценка на имотите и нов акциз за мощни автомобили.