Последен ден от кампанията: 27 кандидатпрезидентски двойки влизат в битката за вота в неделя

Последен ден от предизборната кампания за президентските избори в неделя. В надпреварата влязоха 27 кандидатпрезидентски двойки. От полунощ на 24 октомври до края на изборния ден в неделя агитацията е забранена.



Утре секционните избирателни комисии ще получат машините, изборните книжа и останалите материали за вота. Изборният ден ще започне в 7.00 часа сутринта и ще родължи до 20.00 часа. Ако пред секции има желаещи да гласуват, изборният ден ще бъде удължен до 21.00 часа.

В неделя машинно гласуване ще има в 9373 избирателни секции в страната. В над 2200 от тях ще бъдат поставени по две устройства. Вотът в чужбина ще се проведе в 613 избирателни секции в 60 държави. Общо 266 са машините предвидени за гласуването зад граница.