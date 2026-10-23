Рейналдо: Всички бяха герои

Рейналдо също не скри радостта си от първия успех на Левски през сезона в Лига Европа. Столичният тим повали Виктория Пилзен с 2:1 на „Доосана Арена“. Именно бразилецът се превърна в големия отбор за „сините“, отбелязвайки победния гол.

„Щастлив съм, искам на първо място да благодаря на Господ. Аз мисля, че всички бяха герои и се раздадоха от първата до последната минута. Голът ми бе момент на огромно щастие. Това е най-важният момент във всеки един мач. Ще продължим да работим и за нас всеки мач е като финал", сподели нападателят.

"Мисля, че феновете ни са истинска лудост. Това коментираме и с българите в съблекалнята. Където и да играем, феновете ни винаги са зад нас", заяви Рейналдо.