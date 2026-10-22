Маркус Гиздол: Трябва ни повече време, за да изчистим детайлите в играта

Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол коментира равенството 2:2 при гостуването на Нордселанд във втория кръг от основната фаза на Лигата на конференциите. Германският специалист призна, че изпитва смесени чувства след двубоя, в който "червените“ поведоха рано, допуснаха пълен обрат, но успяха да стигнат до точката с попадение на Леандро Годой в добавеното време.

Гиздол остана доволен от представянето на своите футболисти в началните минути, но призна, че впоследствие датският тим е успял да наложи своя стил на игра.

"От една страна съм доволен, от друга - не толкова. Ако прегледаме целия мач, първите 20 минути бяха много добри за нас. След това стана по-трудно, отколкото очаквахме. Те са свикнали да играят на този терен. През втората част те контролираха по-добре мача“, заяви Гиздол.

Наставникът на "армейците“ обърна специално внимание на изкуствената настилка във Фарум, която според него е дала сериозно предимство на домакините. Той отчете и проблемите в организацията на играта на ЦСКА след почивката, когато Нордселанд успя да реализира две попадения.

"Разстоянието между линиите ни беше голямо. Трябва ни повече време да работим върху детайлите“, обясни германският специалист.

Гиздол не подмина и съдийството, като изрази недоумение от броя на жълтите картони, показани на неговите футболисти.

"За мен няма логика да дадат четири жълти картона, но не искам да коментирам, това е“, допълни треньорът.

Въпреки пропуснатата възможност за победа наставникът на ЦСКА подчерта, че спечелената точка при гостуване в европейските клубни турнири не бива да бъде подценявана.

"Когато гостуваш в Европа и вземеш една точка, не е лошо“, завърши Маркус Гиздол.

С равенството срещу Нордселанд "червените“ записаха първата си точка в основната фаза на Лигата на конференциите, след като в първия кръг отстъпиха с 1:2 на Монако.