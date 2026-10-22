Румъния ще развива възможностите си за наблюдение и противодействие на мини и дронове в Черно море

Румъния ще ускори развитието на своите възможности за наблюдение и оборудване за противодействие на мини и дронове в Черно море след серия от атаки с дронове срещу търговски кораби край бреговете ѝ.

Това съобщи Висшият съвет по отбрана, който заседава тази вечер. Съветът заяви, че последните атаки върху кораби са преки последици от руската агресия отвъд границите на Украйна.

Настоящите рискове изискват конкретни мерки.

Румъния ще се стреми да подобри сътрудничеството си с членовете на НАТО България и Турция, с които споделя Черно море.