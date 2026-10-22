Студентите от НАТФИЗ поискаха оставката и на образователния министър

Студенти от НАТФИЗ отново излязоха на протест. Този път те настояват за оставката както на ректората на Академията професор Мирослав Дачев, така и на министъра на образованието професор Георги Вълчев.

От просветното министерство изпратиха позиция, в която заявяват, че приемат сериозно поставените въпроси. Но подчертават, че студентскта автономност не е въпрос на преценка и желание на МОН. БНТ потърси и ректора на НАТФИЗ за коментар, но безуспешно.



Снимки: Дарина Ангелова

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