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Общественият съвет към ЦИК се обяви против поставянето на печат върху машинните разписки

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора , Репортер: Теодор Стамболиев
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Чете се за: 02:45 мин.
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общественият съвет цик обяви против поставянето печат машинните разписки
Снимка: БТА
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ЦИК реши: секционните комисии ще поставят печат на машиннните разписки. Общественият съвет към комисията се обяви против печата. Мотивът: това ще създава ненужни затруднения в изборния процес.

Гласуват. Сгъват разписката. Подават я на комисията.

Стоянка Балова, говорител на ЦИК: "И се поставя печат, което става за няколко секунди."

Решението на избирателната комисия за поставяне на печат идва на базата на опита от частичните местни избори преди седмица.

Стоянка Балова, говорител на ЦИК: "Практиката показва, че СИК са свикнали да поставят печат. Предстои тази седмица балотаж в две различни помещения, не искаме да става объркване и някакси като че ли СИК са свикнали назад във времето, че печатът е допълнителна легитимност на техният вот затова решихме да уеднаквим процедурата и взехме решение да се поставя печат върху разписката, но по никакъв начин не смятаме, че това ще забави процеса."

Ако все пак има пуснати разписки без печат - това не е повод за притеснение.

Стоянка Балова, говорител на ЦИК: "Това е контролна разписка, тя няма статут на бюлетина и не е за официалният резултат от изборите. Тогава, когато излезе финален отчет от машината – това е официалният резултат от изборите."

Максим има опит, това ще бъдат четвъртите му избори – бил е застъпник и член на комисия. Одобрява поставянето на печат.

Максим Христов, член на СИК: "Защото печата е важното нещо, което потвърждава подадения глас и според мен всички колеги от комисиите са запознати с този факт, така че не би трябвало да причини объркване, а напротив – ще помогне."

Възможни ли са грешки?

Стела Стоилова, говорител на РИК – Русе: "Не знам дали това ще обърка нашите членове на комисиите, тъй като в по-голямата си част ние направихме обученията преди това изменение и сме казвали съобразно методическите указания, че такъв печат не се поставя."

Затова от РИК Русе са решили: в деня на доставяне на изборните книжа по секциите да обърнат специално внимание, че такъв печат трябва да се поставя.

#машинни разписки #говорител на ЦИК #гласуване с машини #цик

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