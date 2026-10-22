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"Мяра": 43,4% биха подкрепили Йотова и Вълчев, 28,9% Гюров и Кандев

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Политика
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Трети са Костадин Костадинов и Петър Волгин с 10,2%, а с 3,1% на четвърто място са Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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И още политика, свързана с предстоящия в неделя президентски вот. Моментната картина на електоралните нагласи е на агенция "Мяра" от национално представително изследване по поръчка на Българското национално радио. Реализирано между 8 и 19 октомври 2026 г., като интервютата са проведени „лице в лице“ с таблети сред 1009 пълнолетни български граждани.

Ако изборите бяха днес на първо място щеше да е кандидатпрезидентската двойка Йотова - Вълчев с 43,4%.

За двойката Гюров - Кандев биха гласували 28,9% от имащите право на глас.

На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 10,2%, а с 3,1% на четвърто място според данните на "Мяра" са Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева.

Под трите процента остават кандидатпрезидентските двойки - Радостин Василев и Красимир Манов с 2,9%, и Иван Христанов и Стоянка Черкезова под 2%.

Данните са от национално представително изследване на социологическата агенция „Мяра“ за БНР, реализирано между 8 и 19 октомври 2026 г., като интервютата са проведени „лице в лице“ с таблети сред 1009 пълнолетни български граждани.

#президентски избори 2026 #проучване "Мяра" #БНР #подкрепа

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