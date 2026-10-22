Осъденият за смъртта на Милен Цветков: "Не мога да върна времето назад"

Осъденият за убийството на Милен Цветков в катастрофата през 2020 г. Кристиан Николов може да излезе на свобода. Софийският градски съд реши да го освободи предсрочно от затвора. Прокуратурата обяви, че ще обжалва решението.

Кристиан Николов няма предишни присъди и закона му дава право след като излежи повече от половината от наказанието си, а то е 9 години, да излезе предсрочно от затвора. Съдът намира, че Николов се е поправил, въпреки че прокуратурата и затворническата администрация не споделят този извод. Той беше осъден окончателно през лятото на 2023 г., но от присъдата му се приспада времето, което е бил задържан под стража, както и част дните под "домашен арест".

Приспада се и около година и пет месеца от работа в затвора. За катастрофата, при която загина журналистът Милен Цветков прокуратурата го обвини за причиняване на инцидента с евентуален умисъл. СГС и апелативните съдии не приеха тази теза, но ВКС прие наличието на умисъл и така се стигна до относително високата присъда. Днешният съдебен акт не е окончателен. От прокуратурата обявиха, че ще го протестират пред Софийския апелативен съд.

Кристиан Николов, осъден: "Бих искал отново да изразя съболезнования към семейството на Милен Цветков. Не мога да върна времето назад. Приел съм вината си и съм започнал процес на поправяне. Моля да ми дадете шанс да бъда полезен за обществото отвън и да се ресоциализирам."

С тези думи осъденият за катастрофата, при която загина журналистът Милен Цветков поиска да бъде освободен предсрочно точно 2 години 2 месеца и 2 дни преди да изтече 9-годишната му присъда. Прокуратурата и затворническата администрация бяха против.

инспектор Маринов, администрация на Софийския затвор: "Не съм упълномощен. - Защо се получи това разминаваме между вашата теза и на...? - Нямаме разминаваме, моля дайте път имам ангажимент, следващо дело."

Съдът обаче прие, че има достатъчно данни, че осъденият се е поправил.

Ивайло Найденов, адвокат на Кристиан Николов: "Много подробно определение на съдия-докладчика, оценката за риска към обществото е минимален, в крайна сметка той правилно каза, ние не можем да върнем времето назад. - Прокуратурата и инспекторът от затвора обаче твърдят, че той не се е поправил достатъчно, защо се получава това разминаване? - Колко лишени от свобода са на лек режим, с всички награди, които е получил, с обучението, което спрямо него е приложено, преводач – ползват го като такъв, обучава дори и служители за затворническата администрация, кое е, че не се е поправил, много подробно е определението на съдията."

Катастрофата, при която загина Милен Цветков стана на 19 април 2020 г. Кристиан Николов беше осъден окончателно на 9 години затвор от Върховния касационен съд през юли 2023 г. От присъдата му се приспадна времето, прекарано с мярка "задържане под стража" и домашен арест. Така Николов е излежал повече от половината от наказанието си, не е осъждан преди и по закон има право на предсрочно условно освобождаване.

снимки: БТА/Архив

Съдът му определи остатъка от присъдата като изпитателен срок и му назначи пробация. Той е лишен и от правото да управлява автомобил за 10 години. Прокуратурата ще обжалва.

Автори: Алекс Христов, Иво Никодимов