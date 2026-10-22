ЕП критикува правителството на Радев за слабата реакция спрямо Русия след атаките в Черно море

ЕП критикува българското правителство за слабата дипломатическа реакция на София спрямо Русия заради атаките в Черно море. Евродепутатите гласуваха днес резолюция, в която категорично осъждат смъртоносни нападения край бреговете на България и Румъния, както и многократните нарушения на румънското въздушно пространство. В резолюцията, приета с 432 гласа „за“, 52 „против“ и 88 „въздържал се“, се казва, че Парламентът счита Русия отговорна за атаките срещу граждански кораби и за ескалацията на агресивната ѝ война срещу Украйна в западната част на Черно море.

Евродепутатите изразяват признание за бързите усилия на румънските и българските морски спасителни служби, граничната полиция и преминаващите търговски кораби за оказване на помощ на корабите, но изразяват също така загриженост относно неясния отговор на българското правителство към руската заплаха. Според тях дипломатическата реакция на София спрямо Русия е слаба. Те призовават българския министър-председател Румен Радев да „съчетае призивите за съюзническа солидарност с конкретни действия“.

ЕП изразява съжаление във връзка със забавеното участие на България в инициативата на НАТО за противодействие на дронове и настоятелно призовават българското правителство да не отлага допълнително, а официално да потвърди участието си до 30 октомври 2026 г.

Вследствие на последните смъртоносни атаки членовете на Европейския парламент заявяват, че ЕС и неговите държави членки трябва да обмислят разполагането на военноморска операция на ЕС в Черно море, като подчертават, че свободата на корабоплаването и морската сигурност са част от сигурността на източния фланг на НАТО, региона на Черно море и делтата на река Дунав. Членовете на ЕП призовават освен това НАТО да обмисли инициатива за Черно море, въз основа на дискусиите относно инициативата „Черноморски страж“ и подчертават значението на по-тясното регионално сътрудничество между България, Румъния и Турция.

В текста се призовават също така държавите членки на ЕС, в сътрудничество с НАТО, да подкрепят България и Румъния в ранното откриване и проследяване на враждебни дронове, заплашващи корабоплаването в Черно море, както и ЕС да приведе бързо в действие инициативата за европейски център за сигурност в Черно море, която има за цел да допринесе за укрепването на морската безопасност и сигурност и за защитата на критичната морска инфраструктура и морската среда.

Членовете на ЕП призовават също така неизразходваните средства на ЕС по инструмента SAFE да бъдат използвани, за да се помогне на Румъния и България да се справят с тези предизвикателства, като същевременно подчертават, че бъдещият дългосрочен бюджет на ЕС трябва да отговаря на широк спектър от потребности в областта на сигурността и отбраната, включително в Черноморския регион.

Освен това те искат ЕС и неговите държави членки да засилят защитата и устойчивостта на текущите проекти за подводни телекомуникации, пренос на електроенергия и кабели за данни чрез засилено морско наблюдение, регионално сътрудничество и механизми за бързо реагиране.