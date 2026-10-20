Кая Калас: Случващото се в Черно море е неприемлива ескалация

Атаките с дронове и сигурността в Черно море - тема на дебат в Европейския парламент в Страсбург. Представителите на България и Румъния поискаха финансова подкрепа от Еврокомисията, за да се справят с атаките, а върховният представител по външна политика Кая Калас определи случващото се в региона като неприемлива ескалация.

В продължение на два часа евродепутатите обсъждаха темата за засилването на ударите в Черно море. Шест атаки за 10 дни от страна на Русия са неприемлива ескалация според Кая Калас.

Дебатът отново показа разделението между двете основни позиции за това как може да бъде постигнат мир и да се защити Черноморието – чрез дипломатически усилия или чрез повече натиск върху Русия.

Европа трябва да реагира бързо, а действията на Путин са ново ниво на цинизъм. Около това се обединиха представителите на "Европейската народна партия" и Прогресивния алианс на социалистите и демократите.

„Обнови Европа“ заяви, че трябва да се отпуснат повече средства от Европейската комисия, и то незабавно.

Групата на Левицата отново подчерта традиционната си позиция, че имаме нужда от повече дипломация.

Според нея действията на Русия поставят под въпрос осигуряването на безопасността в региона.

Въпреки продължаващото разделение по позиции, общата тема в изказванията беше финансовата помощ, която е необходима незабавно, за да се гарантира безопасността на корабоплаването в Черно море.

Андрей Новаков от Европейската народна партия настоя да бъде изпратена мисия, която да охранява търговските кораби, за да бъдат доставяни зърно и гориво на нормални цени.

Никола Минчев от „Обнови Европа“ поиска инвестиции в общата отбрана.

Станислав Стоянов от „Европа на суверенните нации“ припомни тезата си, че Европа има нужда от дипломация, а не от война.

Елена Йончева от групата на Европейските консерватори и реформисти заяви, че Европейската комисия трябва да създаде специален гаранционен фонд, който да компенсира засегнатите сектори и пристанища.

Йохан Кючик от „Обнови Европа“ настоя да бъде наложен мораториум върху атаките срещу цивилни кораби.