След атаките с дронове в Черно море: Опозицията настоява за съвместни действия с партньорите от НАТО
Опозицията е категорична – страната ни трябва да настоява за конкретни съвместни действия с партньорите от НАТО. Коментарите идват на фона на продължаващите атаки с дронове във водите на Черно море. Част от опозицията настоява за допълнителни сили по бреговете на Румъния, България и Турция. Управляващите се защитиха, като заявиха, че ескалацията на военните действия в Черно море не ги е хванала неподготвени.
Даниел Митов, ГЕРБ-СДС: „Дори да са решили да не свикват член 4, има други формати. Можеха бързо да задействат консултации в Северноатлантическия съвет на ниво постоянни представители. Можеха да поставят въпроса във Военния комитет на НАТО. Можеха да свикат спешно заседание на Съвета НАТО – Украйна.“
- Даниел Митов, ГЕРБ: Правителството подценява заплахите в Черно море, трябваше да поиска консултации по чл. 4 от НАТО
Ивайло Мирчев, „Демократична България“: „Изискване и искане от НАТО за засилено радиолокационно наблюдение, за допълнителна авиация и хеликоптери за борба с дронове. Не мораториуми и всякакви други идеи, които виждаме гълъбите на мира да развяват.“
- Димитър Петров, „Прогресивна България“: Не трябва да отправяме обвинения за атаките в Черно море без ясни доказателства
Димитър Петров, „Прогресивна България“: „Взети са всички необходими мерки. Вярвам, че постъпихме максимално адекватно на ситуацията. Няма категорични доказателства, че това са нападения на Руската федерация. Защо не мислим и в посока, че това може да е така от някоя трета страна, която иска да задълбочи конфликта в Черно море?“