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АТАКИ С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

След атаките с дронове в Черно море: Опозицията настоява за съвместни действия с партньорите от НАТО

Християна Димитрова от Християна Димитрова
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Опозицията е категорична – страната ни трябва да настоява за конкретни съвместни действия с партньорите от НАТО. Коментарите идват на фона на продължаващите атаки с дронове във водите на Черно море. Част от опозицията настоява за допълнителни сили по бреговете на Румъния, България и Турция. Управляващите се защитиха, като заявиха, че ескалацията на военните действия в Черно море не ги е хванала неподготвени.

Даниел Митов, ГЕРБ-СДС: „Дори да са решили да не свикват член 4, има други формати. Можеха бързо да задействат консултации в Северноатлантическия съвет на ниво постоянни представители. Можеха да поставят въпроса във Военния комитет на НАТО. Можеха да свикат спешно заседание на Съвета НАТО – Украйна.“

Ивайло Мирчев, „Демократична България“: „Изискване и искане от НАТО за засилено радиолокационно наблюдение, за допълнителна авиация и хеликоптери за борба с дронове. Не мораториуми и всякакви други идеи, които виждаме гълъбите на мира да развяват.“

Димитър Петров, „Прогресивна България“: „Взети са всички необходими мерки. Вярвам, че постъпихме максимално адекватно на ситуацията. Няма категорични доказателства, че това са нападения на Руската федерация. Защо не мислим и в посока, че това може да е така от някоя трета страна, която иска да задълбочи конфликта в Черно море?“

#атакувани кораби в Черно море #Даниел Митев #реакция на опозицията #Ивайло Мирчев  # Димитър Петров #НАТО

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