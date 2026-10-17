След атаките с дронове в Черно море: Опозицията настоява за съвместни действия с партньорите от НАТО

Опозицията е категорична – страната ни трябва да настоява за конкретни съвместни действия с партньорите от НАТО. Коментарите идват на фона на продължаващите атаки с дронове във водите на Черно море. Част от опозицията настоява за допълнителни сили по бреговете на Румъния, България и Турция. Управляващите се защитиха, като заявиха, че ескалацията на военните действия в Черно море не ги е хванала неподготвени.

Даниел Митов, ГЕРБ-СДС: „Дори да са решили да не свикват член 4, има други формати. Можеха бързо да задействат консултации в Северноатлантическия съвет на ниво постоянни представители. Можеха да поставят въпроса във Военния комитет на НАТО. Можеха да свикат спешно заседание на Съвета НАТО – Украйна.“

Ивайло Мирчев, „Демократична България“: „Изискване и искане от НАТО за засилено радиолокационно наблюдение, за допълнителна авиация и хеликоптери за борба с дронове. Не мораториуми и всякакви други идеи, които виждаме гълъбите на мира да развяват.“