Велислава Петрова: Създава се усещане, че търговските кораби са се превърнали в бойно поле, това е неприемливо

В "Денят започва" гостуваха Анита Орбан - вицепремиер и министър на външните работи на Унгария и Велислава Петрова - министър на външните работи. В студиото на предаването те коментираха актуалните теми като атаките с дронове в Черно море, войната в Украйна, ролята на дипломацията по пътя към мира, както и протестите в Европа.

"Унгария е силно солидарна с България по отношение на атаките в Черно море. Ние силно подкрепяме сигурността и устойчивостта на корабоплаването в Черно море. Това е един от критично важните пътища към Европа. Също така и от Централна Азия. Също така може да бъде истински проблем, ако се наруши доставките на храни се стигне до недостиг на храни. И корабоплаването и доставките на храни и зърно през Черно море трябва да се гарантират и обезопасят", убедена е Анита Орбан.

Велислава Петрова посочи, че Черно море има значимостта не само за България, която е черноморска страна, а и за цяла Европа. Според нея е станало ясно, че тези атаки, които продължават да се случват не само в българската екватория, те водят до себе си за създаване на усещане, че търговските кораби са се превърнали в бойно поле.

"И това е абсолютно неприемливо. Именно в тази посока работихме с нашите политически партньори, за да има много ясна политическа заявка, че трябва да има дипломатически усилия, с които да се работи активно за спиране на всякакви военни действия. Не само по линия на износа на зърно, а за всякакъв вид търговски кораби, защото видяхте, че имаше и кораби с нефт, които бяха ударени в близост до Румъния. Така, че това е изключително важно. Така, че ще работим, както по европейска линия, така и и по линия на НАТО".

По думите й дипломатическите усилия трябва да бъдат насочени към това да се стигне до решение от всички Черноморски страни да се спрат всякакъв вид военни действия.

За войната в Украйна вицепремиерът и министър на външните работи на Унгария коментира, че и "двете страни искат дипломатическо решение и скорошен край на войната, искаме справедлив и траен мир". Позициите ни са сходни с България и това, че не подкрепяме изпращането на оръжия на Украйна. Унгария не подкрепя ускореното присъединяване към ЕС, а въз основа на заслуги.

Приликите са много повече от разликите в това отношение, потвърди Велислава Петрова.

"Смятаме, че трябва да има по-активна роля на дипломацията и Европа трябва да участва активно в нея. Смятаме че тогава, когато Украйна показва напредък, тогава тя трябва да бъде подкрепена. Затова и двете страни подкрепихме отварянето на следващите два клъстъра. Така, че по линия на общата ни политика фокусът ни върху дипломацията и намаляването на фокуса само върху военните аспекти на войната, е нещо, което свързва и двете страни".

Според Велислава Петрова краят на войната трябва "да бъде ясно договорени по дипломатичен канал условия и параметри между украинската и руската страна".

"Каква роля играе Европа, или каква роля играе САЩ или трети страни, това, разбира се го виждаме, че се случва, но в крайна сметка двете страни,които ще определят при какви параметри ще се случи този мир са двете воюващи страни".

Тя беше категорична, че ако Европа не участва в процесите на преговори, ще бъде много трудно да гарантира, че ще има добър край за нея, затова тя трябва да вземе участие.

За недоволството във Франция външният ни министър коментира, че случващото се е "една голяма поляризация на обществата, която наблюдаваме в Европа, която бива инструментализирана от крайни политически сили".

"Виждаме, че има огромна разлика между мирното протестиране, както започна във Франция, и това, в което се превърна, с вандализма, в който то се превърна.Това няма място и е абсолютно неприемливо. Трудното обаче тук е, че такъв тип разделение и поляризация не се случват само във Франция и те винаги са пагубни".

По думите й, когато хората искат промяна, тя трябва да се случва чрез избори, а не чрез вандализъм.

Анита Орбан посочи, че трябва да бъдат разграничени протестиращите от тези, които извършват вандалски действия и грабежи. Заяви, че са солидарни с Франция и изрази надежда, че тя ще успее да овладее положението. За самите протести каза, че "хората трябва да бъдат чути".

Според нея конкурентноспособността е една от най-важните теми за Европа, защото "хората искат растеж, сигурност и предвидимост".

"Хората искат да имат добра система за социални грижи и това трябва да бъде чуто".

Според нея отношенията между Унгария и България са стабилни, както политически, така и икономически, културни.

В "Денят започва" те още коментираха двустранните отношения на България и Унгария, разширяването на ЕС, пътят на Скопие, както и общите цели и приоритети.

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