Юлия Талева: Не е достигнат пикът на протестите във Франция, напрежението може да ескалира още

Политическата класа във Франция е в безизходица, а протестите поставят под въпрос способността на властите да овладеят насилието и да отговорят на общественото недоволство. Напрежението може да се засили още, тъй като няма ясни признаци за затихване на протестните действия. Това коментира кореспондентът на Българското национално радио във Франция Юлия Талева в „Денят започва“.

Юлия Талева, кореспондент на БНР във Франция: „Подобни протести не са нещо ново за Франция. Те съществуват от години, дори от десетилетия. Социалният протест неизменно е съпътстван от бунтове и прояви на насилие. Забелязваме обаче, че с всяка изминала година те стават все по-агресивни и все по-трудни за контролиране.“

По думите ѝ проявите на насилие вече не се ограничават до определени райони, а се разпространяват все по-широко. Според нея политическата класа във Франция трудно намира изход от кризата, а причините за ескалацията трябва да се търсят в различни посоки.

„В момента политическата класа във Франция изглежда в безизходица и е обвинявана в безпомощност. Профилът на участниците в насилието е доста разнороден. Те не идват единствено от парижките предградия. Въпросът е сложен и политиците търсят мерки, които варират от по-радикални действия до социални решения“, коментира кореспондентът на БНР.

Според Юлия Талева случващото се във Франция може да има сериозни политически последици, включително да засили позициите на Националния сбор на Марин Льо Пен.

Юлия Талева, кореспондент на БНР във Франция: „За Марин Льо Пен това е ситуация, която е добре дошла. Протестите са движени и от крайно леви сили, които се надяват по този начин да дискредитират макронизма, центристкия модел и либерализма. Някои от тях влизат в конфронтации, които могат да доведат до сблъсък между двете крайности.“

По думите ѝ подобна стратегия може да има обратен ефект за левицата.

„Не мисля, че това непременно работи в полза на левицата. В крайна сметка подобно развитие може да насочи обществените нагласи към Националния сбор и крайната десница“, заяви Талева.

Кореспондентът на БНР не смята, че протестите са достигнали своя пик. Според нея има сериозни основания за опасения, че напрежението ще продължи да нараства.

Юлия Талева, кореспондент на БНР във Франция: „Не мисля, че е достигнат пикът. Всички се тревожат, че бунтовете ще продължат, защото полицията се оказа неподготвена за мащаба на случващото се въпреки строгите мерки, които се предприемат напоследък. Засега няма ясни признаци, че напрежението ще затихне.“

Талева подчерта, че участниците в протестите искат гласът им да бъде чут, като същевременно част от тях се разграничават от проявите на насилие.

„Протестиращите искат да бъдат чути. Те смятат, че гласовете им не получават достатъчно внимание, и се разграничават от насилието, но настояват, че то не бива да заглушава исканията им“, каза кореспондентът на БНР.

Според нея властите са изправени пред трудната задача едновременно да възстановят обществения ред и да намерят политически решения на причините за недоволството.

„Правителството се опитва да търси и политически решения, които да отговорят на исканията на протестиращите. Това обаче е изключително трудно. Ситуацията вече ескалира и съществуват сериозни опасения, че напрежението може да нарасне още повече“, заключи Юлия Талева.

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