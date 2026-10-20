След погрома на протестите: Френски градове въведоха вечерен час

Френските власти въведоха вечерен час в различни градове, застрашени от нови протести след погромите в събота.

В Париж, полицията ограничи достъпа до Площада на Републиката и централния район около Лез Ал от 23.00 часа снощи до 6.00 часа тази сутрин. Премиерът Себастиан Льокорню отхвърли възможността за въвеждането на общ полицейски час за целия град. Според него е по-целесъобразно това да става в определени райони. Вечерен час беше въведен и в центъра на Лион, в Марсилия забраниха събиранията, а в Лил, Ница и Бордо забраната се отнася само за непълнолетни. Въпреки това нови протести са планирани за събота.