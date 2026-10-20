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КЗП с нови данни за цените на основните храни

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Комисията за защита на потребителите ще обяви нови данни от извършените проверки в търговските вериги. Това ще стане на брифинг в сградата на регулатора.

Миналата седмица от КЗП изнесоха данни за надценки над 100% при основни хранителни продукти за периода от лятото до сега. Според КЗП рекордьор в надценките е кравето масло със 141%. Следва го сиренето със 133%. Кашкавалът е със 106%, а киселото мляко – с 99% надценка. От големите вериги възразиха срещу представените от регулатора данни и заявиха, че КЗП подвежда потребителите с неточна информация. От бранша подчертаха, че надценката не е чиста печалба, тъй като покрива разходи за ДДС, транспорт, електроенергия, заплати и бракувана стока.

#нови данни #основни храни #КЗП #цени

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