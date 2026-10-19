Проверка на БНТ: Спряха достъпа на доброволци в най-големия приют за кучета у нас в Горни Богров

Спряха достъпа на доброволци в най-големия приют в България – този в Горни Богров, в който има над хиляда кучета. Причината е, че самия приют не е изпълнил предписанията на Българската агенция за безопасност на храните и оттам са спрели достъпа на външни лица, включително на доброволците, които всяка неделя разхождат кучетата, които са затворени там. Водещата на предаването "България в 60 минути" Мариана Векилска отиде на място и провери каква е ситуацията.

Вече над 13 години всеки ден – в студ и в пек и по празници, доброволците са тук, за да се грижат за кучетата и да упражняват контрол. Те са единствената надежда на хиляди кучета, които са затворени понякога и с години.

Росица Стойчева, член на УС на сдружение "Бандата на 1500-те": "Знаете ли, че тези кучета излизат един път в месеца по 30 минути, ако няма доброволци в следващите 6 месеца, нито едно от тузи кучета няма да бъде разходено. Има кучета, в единични клетки, които са метър на 2,50. Кой ще ги разходи тях при положение, че персонала не може да смогне с храненето и почистването?!"

Според доброволците, забраната за достъп е в нарушение на Закона за защита на животните. Освен това така се пречи и на основителната програма.

Елизабет Божинова, доброволец "Осинови питбул от приют": "В предписанието, което ни показаха, ограничават и достъпа на кандидат осиновители – да умрат, да загубят социализацията си."

Става ясно, че заповедта е издадена от контролния орган – Българската агенция за безопасност на храните, защото някои кучета получили наранявания вследствие на заклещване в металните решетки. Установено е, че решетките не са обезопасени и създават риск. Затова е разпоредено достъпа на външни лица да бъде спрян за 6 месеца.

В становището до БНТ от БАБХ обясняват, че ще отменят забраната предсрочно, ако нарушенията бъдат отстранени.

Таня Иванова, и.д. директор на "Екоравновесие": "Аз имам 14-дневен срок за обжалване на тази заповед и смятам още утре. Нередностите да бъдат отстранени в най-кратък срок."

Докато трае срокът за обжалване на заповедта, доброволците ще могат да присъстват в приюта.