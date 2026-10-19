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Проф. Калоян Давидов е "Лекар на годината 2026"
21:05, 19.10.2026 (обновена)
Чете се за: 01:12 мин.
Министерство на отбраната засилва наблюдението по...
19:00, 19.10.2026
Чете се за: 00:40 мин.
Вселенският патриарх Вартоломей и патриарх Даниил...
09:44, 19.10.2026 (обновена)
Чете се за: 01:07 мин.
Иво Христов: Ще се опитаме дефицитът да бъде в рамките на 3%
09:17, 19.10.2026
Чете се за: 05:25 мин.
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Спортни новини 19.10.2026 г., 20:50 ч.
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20:50, 19.10.2026
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20:47, 19.10.2026
Каква ще е съдбата на пътя Пампорово – Смолян след 1 декември?
20:42, 19.10.2026
В деня на св. Иван Рилски: Връчват приза "Лекар на годината"
20:29, 19.10.2026
"Вечер на добродетелите" организира фондация "За...
20:20, 19.10.2026
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#спортни новини
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Тодор Ангелов и Божидар Саръбоюков в "Арена спорт"
12:29, 18.10.2026
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20:57, 19.10.2026 (обновена)
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