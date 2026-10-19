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"Вечер на добродетелите" организира фондация "За нашите деца"

Дарина Ангелова, стажант-репортер от Дарина Ангелова, стажант-репортер
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"Вечер на добродетелите" организира фондация "За нашите деца".

17-ото издание на инициативата събира на едно място партньори, бизнес, институциии и медии в подкрепа на децата и семействата. Патрон на събитието е посланикът на Великобритания в България Натаниел Копси.

Дияна Митева, член на настоятелство на фондация "За нашите деца": "Важното за тази вечер е, че всички средства които се събират са за подкрепа на дейността на фондация за нашите деца, която подпомага децата в ранно детско развитие, рехабилитация, психологична помощ, както и подкрепя семействата на деца, които имат нужда от помощ и в тяхното социално развитие. Фондацията съществува вече от 34 години и е подкрепила над 35 хиляди деца."

#Фондация "За нашите деца" #вечер на добродетелите

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