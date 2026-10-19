Саморазправа в столичния ж.к. „Младост“: Мъж с чук гони деца, след като хвърляли кестени по прозореца му

Мъж заплашвал деца с чук в столичния квартал "Младост", защото хвърляли камъни и кестени по прозорците му. Той сам извикал полиция и подал жалба срещу децата. Днес те, заедно с родителите им бяха извикани в Седмо районно управление за изясняване на ситуацията. Според родителите саморазправата с деца е недопустима, жалба беше подадена и срещу агресивния мъж.

Едно от потърпевшите деца застана пред камерата на БНТ, въпреки че се страхува.

"Първоначално моите приятели са му ударили прозореца с камък, той излязъл с чука и ги подгонил."

Момчето разказва, че мъжът се опитал да вземе телефоните им, за да се обади на родителите.

"Той каза, че ако не му дам телефона, удари чука в дървото и ме стресна."

Майката не оправдава постъпката на 12-годишния си син, но и не смята че саморазправата е решение.

"Мен ме притесни друго, детето ми да остане инвалид, този чук ако се отметне и го удари, какво правим."

Още снощи жената се извинила на мъжа и обяснила, че е разговаряла със сина си и подобно поведение повече няма да се повтори. В столичния квартал "Младост 2" обаче се разразил скандал и 28-годишният мъж извикал полиция. Подал и сигнал срещу младежите, тъй като в апартамента освен него била и бременната му съпруга. Днес децата заедно с родителите им са извикани в детска педагогическа стая. А съсед подал жалба и срещу мъжа.

Мартин Димитров, съсдед: "Въпросния господин дори агресира към мен с доста обидни епитети. Не е нормално един 30-годишен мъж да напада 12/14-годишни деца с чук, пръчка или каквото и да е, има други цивилизовани начини."

На адреса днес екипът на БНТ не откри мъжа, но на близко дърво още личат следите от удара с чук.