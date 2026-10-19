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Правителствени промени в Русия: Вече ще има вицепремиер по финансите

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Месец след изборите в Русия днес бяха обявени промени в правителството на страната. След съгласуване с президента Владимир Путин премиерът Михаил Мишустин предлага четири смени на позиции и създаването на един нов пост – вицепремиер по финансите. Четирима от петимата назначени ще бъдат и вицепремиери.

Според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков рокадите в кабинета са нещо нормално. Подсилването на Министерството на финансите Песков обясни с това, че то е сред критично важните.

Правителствените промени в Русия се случват на фона на нарастващ бюджетен дефицит и сериозно влошаване на икономическите показатели на страната. Първите коментари са, че промените са незначителни, но и че премиерът Мишустин губи един от най-доверените си хора – Дмитрий Григоренко, който е поискал да бъде сменен от поста си.

#Дмитрий Григоренко #вицепремиер по финансите #Кремъл #Владимир Путин #Русия #Дмитрий Песков #Михаил Мишустин

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