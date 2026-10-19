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Вселенският патриарх Вартоломей и патриарх Даниил...
09:44, 19.10.2026 (обновена)
Чете се за: 01:07 мин.
Иво Христов: Ще се опитаме дефицитът да бъде в рамките на 3%
09:17, 19.10.2026
Чете се за: 05:25 мин.
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Спортни новини 19.10.2026 г., 12:25 ч.
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12:25, 19.10.2026
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12:06, 19.10.2026
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12:05, 19.10.2026
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10:51, 19.10.2026
23-ма души са задържани при полицейска акция в Стара Загора
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11:29, 19.10.2026
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
23-ма души са задържани при полицейска акция в Стара Загора
10:51, 19.10.2026
Чете се за: 00:50 мин.
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