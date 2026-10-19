Задържаха рекордно количество райски газ

При мащабна акция са иззети близо 39 тона
Близо 39 тона райски газ бяха иззети при мащабна акция в София. Инспектори от Агенцията по безопасност на храните и митничари откриха огромното количество в три склада на един и същи адрес.
Общо 42 палета с диазотен оксид са били етикетирани като „предназначени за хранително-вкусовата промишленост“.
Търговците обаче не са успели да представят документи за произход и безопасност на стоката, а част от фирмите изобщо не са регистрирани по Закона за храните.
Цялото количество е спряно от продажба.