Задържаха рекордно количество райски газ

Близо 39 тона райски газ бяха иззети при мащабна акция в София. Инспектори от Агенцията по безопасност на храните и митничари откриха огромното количество в три склада на един и същи адрес.

Общо 42 палета с диазотен оксид са били етикетирани като „предназначени за хранително-вкусовата промишленост“.

Търговците обаче не са успели да представят документи за произход и безопасност на стоката, а част от фирмите изобщо не са регистрирани по Закона за храните.

Цялото количество е спряно от продажба.