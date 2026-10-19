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Майката на Мария, която получи втори шанс за живот: "Когато плачеше - плачех с нея"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Втори шанс за живот за 15-годишно момиче след сложна петчасова операция в новата Детска болница “Св. Анастасия” в Бургас. Детето е прието в тежко състояние, а изследванията разкриват вродена аномалия на дебелото черво, лекувана без успех години наред в различни лечебни заведения. В битката за живот на момичето се включва екип от водещи специалисти.

"Мария от 5 дни беше с много издут корем. Периодични силни болки в корема. И когато я приехме още при рентгена имахме всички показания, че трябва да се направи оперативна намеса. Тази аномалия се среща често и при другите деца, но при Мария е започнало да има усукване. Особено през последните дни то е станало необратимо, каза в "Денят започва" проф. Огнян Бранков.

"Целият случай беше предизвикателство, защото рядко се налага при деца да се прави такъв обем от операции", посочи д-р Пламен Кожухаров.

Д-р Самуил Вълчанов обясни, че заболяването на Мария е сравнително рядко заболяване, като още по-рядко е проявата му при деца. Обикновено е при малките деца.

"Сега Мария е в добро общо състояние, храни се и е раздвижена", посочи д-р Венцислав Димов.

Майката на Мария Златина разказа, че са обиколили много болници преди да стигнат до щастливата развръзка. Преминали са през много болки.

"Много съм щастлива. Почти нямах надежда. С много болки беше. И докато тя плачеше и аз плачех с нея".

Като малка Мария си е мечтала да стане лекар, а сега след операцията е уверена, че иска да сбъдне мечтата си и да се реализира като хирург.

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова

#вродена аномалия #шанс за живот #Успешна операция #дете

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