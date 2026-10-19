БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Вселенският патриарх Вартоломей и патриарх Даниил...
Чете се за: 01:00 мин.
Иво Христов: Ще се опитаме дефицитът да бъда в рамките на 3%
Чете се за: 05:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Камелия Конакчиева-Трибюлен: Отговорът на протестите във Франция беше репресивен

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 06:05 мин.
По света
Запази

Липсваше политически диалог, заяви ръководителят на българското училище в Париж

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Протестите във Франция бяха засенчени от погромите и вандалските прояви, но това не бива да отклонява вниманието от първоначалните искания на младите хора и от гражданската им активност. Това коментира Камелия Конакчева-Трибюлен, ръководител на Българското училище „Кирил и Методий“ в Париж, в „Денят започва“. Според нея реакцията на властите в началото на протестите е допринесла за ескалацията на напрежението, а действията на силите на реда по време на демонстрациите пораждат въпроси.

Камелия Конакчиева-Трибулен, ръководител на българското училище „Кирил и Методий“ в Париж: „Определено протестите бяха засенчени, защото от вчера всички говорят само за погромите и вандалските прояви, което е изключително жалко. Въпросът е дали това наистина можеше да бъде избегнато. Не можем да се скрием зад тези ужасни картини в медиите, за да не видим, че имаше близо милион души, млади хора, подкрепени от родителите си, на улицата. Тези шествия изобщо не бяха вандалски. Те бяха изключително мирни, радостни и положителни. Не можем непрекъснато да упрекваме младежта, че не е достатъчно граждански активна, че постоянно стои на телефоните си и играе видеоигри, а когато се надигне и излезе на улицата, да я посрещаме единствено с репресия. Напротив, тези млади хора показват гражданско отношение.“

По думите ѝ протестите са започнали още през септември, в началото на учебната година, с мобилизация сред гимназистите. Според нея първоначалната реакция на властите е била прекалено силова, а исканията на младите хора не са получили своевременен политически отговор.

„Това, което изостри напрежението, е, че протестите започнаха от гимназиите още през септември, в началото на учебната година. Първият отговор на младежкото движение на учениците беше репресивен. Адвокатите също говорят за рекорден брой задържания - много повече в сравнение с протестите на „жълтите жилетки“. Това е изключително странно, особено когато става дума за непълнолетни лица и ученици, срещу които е приложен толкова силен и непропорционален репресивен отговор още в самото начало.

Посланието сякаш беше, че предстои ваканция, движението така или иначе ще затихне и младите хора ще спрат да излизат на демонстрации. Това няма как да не доведе до ескалация. Дори в собствените си семейства знаем, че когато едно дете поиска нещо, не му се отговаря с шамар и мълчание. Конакчева-Трибюлен постави и въпроси за организацията и контрола на демонстрациите във френската столица. Според нея има обстоятелства около действията на полицията, които заслужават допълнително изясняване.

Камелия Конакчиева-Трибулен, ръководител на българското училище „Кирил и Методий“ в Париж: „Това, което имам предвид, когато говоря за странното поведение на силите на реда, е, че на площад „Република“, още преди официално обявеното начало на шествието, районът е бил под полицейска обсада с участието на специализирани полицейски части. Хиляди хора не са могли да стигнат до началото на демонстрацията.“

Не бива да пропускаме и младежкия оркестър от около 400 души. Това е оркестър, който винаги участва в мирни прояви - музикантите свирят на инструментите си, включително на виолончелата си. По думите ѝ те са били обгазени още преди началото на шествието и са имали сериозни затруднения да напуснат площада. Странно е и случилото се с метростанцията в района. Докато други станции в зоните със забранени демонстрации са били затворени още от 08.00 часа сутринта, тази е останала отворена, била е обгазена и впоследствие затворена.

Всичко това поставя въпроси за начина, по който са били контролирани демонстрациите. Полицията обяснява, че вандалите са били прекалено много. Възможно е да са били многобройни, но е имало и предварителна информация, както и карта на местата, където се очакват събирания, включително на места, на които демонстрациите не са били разрешени. Според ръководителя на Българското училище „Кирил и Методий“ в Париж след погромите обществото е очаквало категорична реакция от френските власти. По думите ѝ обаче тя не е била придружена от достатъчно ясен политически отговор на исканията на протестиращите.

„Очакваше се някакъв силен отговор. Президентът Макрон се обърна към обществото, но същинският политически отговор липсва. Това, което виждаме, е преди всичко институционална реакция, отново свързана с репресивни мерки, но не и политически диалог. Всъщност няма ясен политически отговор на исканията на младите хора“, подчерта Камелия Конакчева-Трибюлен.

Тя призова случилото се в Париж да бъде разгледано отвъд кадрите с разрушенията и насилието, така че да се изяснят както причините за ескалацията, така и действията на институциите по време на демонстрациите.

Вижте целия разговор във видеото

#липсва #политически диалог #репресивен #Камелия Конакчиева-Трибулен #протести #Франция

Последвайте ни

ТОП 24

Засилват полицейската охрана в района на Рилския манастир за храмовия празник утре
1
Засилват полицейската охрана в района на Рилския манастир за...
Димитър Стоянов: Идват самолети на НАТО над Черно море
2
Димитър Стоянов: Идват самолети на НАТО над Черно море
Макрон с обръщение към нацията след погрома във Франция
3
Макрон с обръщение към нацията след погрома във Франция
Самолет с маршрут Тел Авив - Виена кацна извънредно в София заради сигнал за бомбена заплаха
4
Самолет с маршрут Тел Авив - Виена кацна извънредно в София заради...
ВВС: Изтребители МиГ-29 са ескортирали успешно пътническия самолет за Виена до летището в София
5
ВВС: Изтребители МиГ-29 са ескортирали успешно пътническия самолет...
Най-малко седем загинали и десетки ранени в пожара, избухнал до канадската военна база "Уейнрайт"
6
Най-малко седем загинали и десетки ранени в пожара, избухнал до...

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
2
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
3
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
4
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
5
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
6
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана

Още от: Европа

Нов данък във Франция върху добавената захар бори затлъстяването и диабета
Нов данък във Франция върху добавената захар бори затлъстяването и диабета
Кризисна среща заради безредиците във Франция ще проведе премиерът Себастиен Льокорню Кризисна среща заради безредиците във Франция ще проведе премиерът Себастиен Льокорню
Чете се за: 01:55 мин.
Макрон в обръщение към нацията: Тези, които търсят унищожението на Републиката, ще бъдат подведени под отговорност Макрон в обръщение към нацията: Тези, които търсят унищожението на Републиката, ще бъдат подведени под отговорност
Чете се за: 02:10 мин.
Макрон с обръщение към нацията след погрома във Франция Макрон с обръщение към нацията след погрома във Франция
8467
Чете се за: 03:47 мин.
"Като военна зона е": Франция след погрома - хората подкрепят протести, но заклеймяват вандализма "Като военна зона е": Франция след погрома - хората подкрепят протести, но заклеймяват вандализма
Чете се за: 03:17 мин.
Напрежението между Киев и Вашингтон: Зеленски разговаря с Уиткоф и Къшнър Напрежението между Киев и Вашингтон: Зеленски разговаря с Уиткоф и Къшнър
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Иво Христов: Ще се опитаме дефицитът да бъда в рамките на 3%
Иво Христов: Ще се опитаме дефицитът да бъда в рамките на 3%
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Самолетът, кацнал извънредно в София заради сигнал за бомба, е излетял към 3.00 часа тази сутрин Самолетът, кацнал извънредно в София заради сигнал за бомба, е излетял към 3.00 часа тази сутрин
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Кризисна среща заради безредиците във Франция ще проведе премиерът Себастиен Льокорню Кризисна среща заради безредиците във Франция ще проведе премиерът Себастиен Льокорню
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Камелия Конакчиева-Трибюлен: Отговорът на протестите във Франция беше репресивен Камелия Конакчиева-Трибюлен: Отговорът на протестите във Франция беше репресивен
Чете се за: 06:05 мин.
По света
Вселенският патриарх Вартоломей и патриарх Даниил отслужват...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Тръмп: Не искам да отблъсна Русия от масата за преговори
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Китайският външен министър на визита у нас
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Празнуваме паметта на небесния покровител на българския народ -...
Чете се за: 08:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ