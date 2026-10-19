Кризисна среща заради безредиците във Франция ще проведе премиерът Себастиен Льокорню

Френският премиер Себастиен Льокорню се очаква да проведе кризисна среща във връзка с безредиците във Франция.

Кметовете на градовете, които понесоха най-сериозни щети, призоваха за събирания пред кметствата по обяд с искане на отговори от правителството.

Френският президент Еманюел Макрон призова за ред и спокойствие след мащабните протести срещу растящите разходи за живот и лошите условия в учебните заведения, които прераснаха в бунтове и грабежи.

В обръщение към нацията Макрон изрази „гнева и срама“ на обществото. Той не обяви извънредно положение – мярка, за която настояваха някои представители на десницата. Все пак заяви, че правителството ще предприеме действия, които да позволят на местните власти да забраняват протести, когато това е необходимо за защитата на обществени сгради и местния бизнес.