Макрон в обръщение към нацията: Тези, които търсят унищожението на Републиката, ще бъдат подведени под отговорност

Франция осъмна с ужасяваща гледка след вчерашния ден на размирици, протести и сблъсъци. Над половин милион души излязоха по улиците, а полицията извърши 2400 арести.

В Париж демонстрантите изпочупиха витрини, запалиха коли и грабиха магазини.

Кадрите от горящата сграда на кметството в Лимож обиколиха света за минути. Историческото здание, което е на 143 години, беше запалено при протестната вълна.

В Марсилия и Лил собствениците на магазини започнаха почистване и в ход е оценка на щетите. Според анализатори желанието за мирни протести на ученици и синдикати е опорочено от провокатори и анархисти.

Президентът Еманюел Макрон обеща в обръщение към нацията „пълна прозрачност“ на полицейския отговор и остро осъди проявите на насилие. Държавният глава добави, че при нужда ще се забранят някои събирания на хора.