Макрон в обръщение към нацията: Тези, които търсят унищожението на Републиката, ще бъдат подведени под отговорност

Франция осъмна с ужасяваща гледка след вчерашния ден на размирици, протести и сблъсъци. Над половин милион души излязоха по улиците, а полицията извърши 2400 арести.
В Париж демонстрантите изпочупиха витрини, запалиха коли и грабиха магазини.
Кадрите от горящата сграда на кметството в Лимож обиколиха света за минути. Историческото здание, което е на 143 години, беше запалено при протестната вълна.
В Марсилия и Лил собствениците на магазини започнаха почистване и в ход е оценка на щетите. Според анализатори желанието за мирни протести на ученици и синдикати е опорочено от провокатори и анархисти.
Президентът Еманюел Макрон обеща в обръщение към нацията „пълна прозрачност“ на полицейския отговор и остро осъди проявите на насилие. Държавният глава добави, че при нужда ще се забранят някои събирания на хора.
Еманюел Макрон, президент на Франция: "Как стигнахме до тук? Нищо не оправдава това, нищо не го обяснява, нито извинява. Всички ние чувстваме гняв и срам тази вечер. Гледката на разбитите ни улици е непоносима. Никога не трябва да бъркаме честните протестиращи и тези, които рушаха, вандализираха и грабиха. Те ще си платят. Тези, които търсят унищожението на Републиката ще бъдат подвеждат под отговорност. Страната ни заслужава честни президентски избори след 6 месеца. Изходът от тази ситуация ще се реши от чувството ни за отговорност. Казвам "да" на диалога и на конкретните решения. И винаги "не" на насилието, в каквато и да е форма."