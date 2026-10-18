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Макрон с обръщение към нацията след погрома във Франция

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Страната се изправя пред последиците от най-бурните протести от години

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Френският президент Еманюел Макрон ще направи обръщение към нацията след погрома в страната вчера. Очаква се той да обяви мерки за справяне с кризата, като същевременно заеме твърда позиция срещу вандализма.

Правителството заседава извънредно, а политическият натиск върху управляващите расте. Председателят на Националното събрание предложи създаването на анкетна комисия, която да разследва насилието и стратегията за опазване на обществения ред по време на протестите.

Управляващите са притиснати както от опозицията, която се опитва да извлече политически дивиденти от кризата, така и от местните власти, които настояват за помощ. Крайнодясната Марин Льо Пен вече се заяви като бъдещ гарант за възстановяването на реда във Франция.

Себастиан Льокорню, министър-председател на Франция: "Съгражданите ни трябва да разберат мащаба на неприемливото насилие, с което се сблъскаха днес – то беше наистина ужасяващо. И е чудно, че жертвите не са повече. През целия ден органите на реда се сблъскват с изключително добре организирана мрежа от хора с крайнолеви убеждения, които методично целяха да атакуват собственост, граждани и институции в нашата страна."

Особено силен отзвук предизвика реакцията на кмета на Лимож, чиято община беше опожарена.

Гийом Герен, кмет на Лимож: "Не мога да обясня случилото се, то не е глупост. То е омраза. Омраза към френския флаг. Може би той е единственото, което ще остане от кметството - любезно ми беше предоставен от пожарникарите, които са успели да го спасят. Това е омраза към институциите, към директорите на училища, към полицаите. Омраза към чиновниците, към всичко, което въплъщава властта. Това не са дребни престъпници. А много добре организирани и последователно действащи хора, както обясняват органите на реда."

Криза с дълбоки социални и политически измерения

Освен насилието протестите поставят въпроси за социалните неравенства, липсата на перспективи пред младите хора и натрупаното недоволство от политиките на властите.

Кореспондентът на БНР във Франция Юлия Талева отбелязва, че подобни бунтове и в миналото са оказвали влияние върху младежите в други европейски държави. Според нея сегашната криза изважда на повърхността и дългогодишни проблеми във френското общество, които не са намерили ефективно решение.

Политическата ситуация допълнително се усложнява от предстоящите избори. Според анализа на Талева съществува риск от засилване на поляризацията между крайната левица и крайната десница – две политически сили, които според социологическите проучвания имат шанс да се изправят една срещу друга.

Обръщението на Макрон може да доведе до временно успокояване на напрежението, но перспективите за следващите месеци остават несигурни. Според кореспондента на БНР преодоляването на кризата ще изисква силна политическа воля и единство.

# Еманюел Макрон #обръщение към нацията #погром #Франция

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