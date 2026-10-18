"Като военна зона е": Франция след погрома - хората подкрепят протести, но заклеймяват вандализма

Ескалиращи протести в Европа - кадрите от Франция, които обиколиха света по международния обмен снощи - показаха ясно, че недоволството не просто не стихва, но добавя още болни теми към вече поставената от младите хора в страната тема за кризата в образователната система. Както и че контролът над ситуацията на улицата се губи.

Кадрите от горящата сграда на кметството в Лимож обиколиха света за минути. Историческото здание, което е на 143 години, беше запалено при протестната вълна, обхванала Франция. Неприемливо и неоправдано - такива бяха коментарите на хората пред тлеещите останки на кмеството.

Изпочупени витрини, изпепелени спирки, контейнери за боклук, автомобили, ограбени магазини и пекарни. Така осъмна Париж след най-мащабните от близо десетилетие протести.

"Данъци за богатите" и "Изяжте богатите" - такива надписи се появиха по фасадите на множество сгради. Според местна търговска асоциация, щети са нанесени по над 1500 обекта в Париж.

Тиж Де Бур, турист в Париж: "Като военна зона е." Алберто Карвало, жител на Париж: "Тук съм от 40 години, не съм виждал такова нещо. Никога! Сълзотворен газ проникна и в сградата, в която живеем, трябваше да носим маски. Всичко е потрошено! Ад!"

Паола Форменти, учен от Италия: "Да, агресията и погромите трябва да бъдат осъдени. Но е нормално, когато хората не получават отговори и се борят всеки ден - за храна, за да учат, за жилище, да се ядосат. Затова единственият начин да се избегне насилието е хората да бъдат чути."

Отчаянието взема връх, обществото ни е болно, но това не може да бъде оправдание за насилието, коментираха жителите на Марсилия. Градът също осъмна с разбити магазини и преобърнати кофи за боклук.

Не по-различна е ситуацията в Лил. Собствениците разчистват и подреждат, започна и описване на щетите.

Винсент, жител на Лил: "Разбирам протестa. Разбирам, че на хората им е писнало! Да, всичко вече е МНОГО скъпо. Но не разбирам насилието. Особено когато не е провокирано и е насочено към хора, които не са направили нищо лошо." Жан-Пиер, пенсионер от Лил: "Имаше много пожарникари и полицаи. И млади хора, без качулки или каквото и да било. Идваха на тълпи, чупеха наред, палеха каквото видят."

Според анализатори желанието за мирни протести - на ученици, синдикати и на всички онези, които искат по-добър живот, са били опорочени от провокатори с анархистки и ултралеви нагласи.