1200 арести в деня на недоволството във Франция

Най-малко 1200 арестувани и 150 ранени служители на реда след вчерашния ден на масови протести във Франция срещу проблемите в средните училища и високата цена на живота.

В протестите са се включили между 550 и 800 хиляди души. В Париж и на други места избухнаха сериозни сблъсъци със силите за борба с безредиците. Те използваха сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръснат демонстрантите. В по-късните часове имаше подпалени сгради и редица случаи на вандализъм.

Пожар доведе до срутване на историческата кула на кметството в Лимож, в централна Франция.

снимки: БТА

Премиерът Себастиан Льокорню обвини "ултралевите" и престъпници за безредиците, които идват само няколко месеца преди президентските избори през следващата година.