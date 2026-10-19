Хулио Веласкес: Много съм горд от всички мои футболисти

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес остана доволен от победата над Спартак Плевен за Купата на България, макар да призна, че „сините“ са срещнали сериозни трудности през първото полувреме. Испанецът подчерта, че тимът му е намерил правилните решения след почивката и е показал характер в ключовия момент.

„Типичен двубой за тази фаза на турнира, особено когато играеш като гост. Ние заслужихме победата, но трябваше да се постараем малко повече, за да стигнем до нея. През първата част нямахме достатъчно добър ритъм в атака, а след това намерихме повече пространства и по този начин успяхме да спечелим“, заяви Веласкес.

„Спартак се опита да ни затруднява на контраатака, но след почивката разбрахме какво различно трябва да направим и успяхме да създадем повече шансове в последната част на терена. Най-важното в такива двубои е да отбележиш първия гол и ние го направихме“, добави той.

„Днес очевидно най-важното беше победата и ние я постигнахме. В този мач Спартак нямаше какво да губи, а ние имахме много какво да загубим и може би затова напрежението беше при нас. Важното е, че показахме характер във важния момент", каза още наставникът.

Испанският специалист подчерта значението на широкия състав при натоварената програма на Левски:

„Много съм горд от всички мои футболисти, защото е много важно да имаме голям състав. Графикът ни е много натоварен, с много двубои, и е важно да мога да разчитам на голяма група футболисти. Днес различни играчи получиха шанс и съм доволен от всички.“

Следващият мач за Левски е в евротурнирите. "Сините" гостуват на чешкия Виктория Пилзен в основната фаза на Лига Европа. Двубоят е на 22 октомври 2026 г. (четвъртък) от 22:00 ч. българско време на стадион „Доусан Арена“ в Пилзен.

„Срещу Виктория ще бъде различен двубой, в различен турнир. И той е много важен, както всички купи и турнири, за които играем. Важно е да се възстановим много добре и да се подготвим за следващия мач, който ще бъде страхотен“, коментира Веласкес по повод предстоящия мач.

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