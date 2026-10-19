Иван Станев: Левски ни надигра, трябваше да влезем по различен начин в мача

Волейболистите на Нефтохимик изоставаха с 0:2, след което взеха гейм на Левски, но в крайна сметка отстъпиха с 1:3 гейма, във финалния двубой от турнира за Суперкупата на България.

Старши треньорът на бургазлии Иван Станев заяви след мача, че тимът му се нуждае от повече време за стиковка, но е щастлив от факта, че има дълга резервна скамейка

"Левски ни надигра. Трябваше да влезем мача по друг начин. Трудно е като си догонващ, а освен в третия гейм, ние бяхме такива срещу Левски. Въпреки че загубихме Суперкупата, мога спокойно да отлича Стоян Димитров и Димитър Василев. Миналия сезон те не играха като титуляри, но сега вече са в стартовия състав", коментира наставникът.

"Да имаш дълга резервна скамейка е богатство за всеки треньор. Необходими са няколко мача със заряд като тези сега в София за да се види кой как реагира. Тошко Вълчев се присъедини късно към нас, трябва му още време и ще бъде титуляр", добави Станев.

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