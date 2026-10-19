Николай Желязков: Важно беше да спечелиме този мач

Волейболистите на Левски София спечелиха Суперкупата на България, след като на финала на турнира победиха Нефтохимик 2010 (Бургас) с 3:1 гейма.

Старши треньорът на „сините“ Николай Желязков заяви след успеха, че е щастлив от Трофея, но в същото време отчете, че трябва да се търси стабилност в играта, тъй като това ниво няма да стигне, ако тимът се бори за нещо повече в Европа.

„Важно бе да спечелим този двубой, който беше нервен, особено след втория гейм. Но в първите две части, че показахме пълна доминация. Смятам, че изиграхме един добър мач. Радващо е, че тези млади момчета успяха да се справят, макар и с някои колебания в играта, което е нормално", каза Желязков.

"Иска ми се тези спадове в играта да бъдат по-малко и по-малко, за да можем да видим по-стабилна игра. Ако нивото, което търсим, е да се борим и да постигнем нещо в Европа, с това ниво няма как да стане. Трябва повече стабилност в играта, ако искаме с Левски да се борим за влизане в групите на Шампионска лига. Това е една от целите, които имаме. Предстои ни още много работа. Но няма как да не бъда щастлив от това успешно начало на сезона", добави той.

"Нямаше моменти на паника, така че смятам, че това е най-добрата версия. Отборът е такъв, какъвто е в момента. Засега с ръководството не обсъждаме и не планираме никакви промени в състава", заяви треньорът на "сините".

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