Нов данък във Франция върху добавената захар бори затлъстяването и диабета

Нов данък във Франция върху добавената захар може да повиши цените на сладките продукти. Мярката е предложена от правителството в рамките на проектобюджета за 2027 г. и е одобрена от членове на парламента. Тя обаче поражда опасения сред производителите.

Новият данък следва съществуващия вече данък върху газираните напитки във Франция. В полезрението на правителството вече са пралините, мадленките, шоколадът и бонбоните – продукти с високо съдържание на захар. Парламентарна комисия вече одобни новия акциз.

Катрин Трубат, собственик на сладкарска фирма: „Държавата постъпва нелогично. Държавата казва: „Трябва да намалим инфлацията“ и „Трябва да изнасяме“, но налага данък, който увеличава инфлацията и ни прави неконкурентоспособни.“

Подобни опасения споделя и Луи, който управлява семеен бизнес за бисквити. Ако данъкът бъде окончателно приет, Луи ще бъде принуден да повиши цените си.

Луи Делфур, производител на бисквити: „Неизбежно ще има въздействие върху клиента, това е сигурно. Това вече е така от много години, с нарастващите цени на захарта, брашното и така нататък, а ние трябва да се прехранваме... Така че потребителят е този, който в крайна сметка плаща цената.“

Новият „данък върху захарта“ е предназначен за борба със затлъстяването и диабета, но неговата ефективност поражда различни мнения сред клиентите.

„Увеличение с няколко цента на сладките продукти, за които знаем, че не са полезни за здравето. Ако това обезкуражава хората да консумират твърде много от тях, тогава да...“ „Не ми се струва добра мярка. Просто е още един начин да се вземат пари, както обикновено.“



„Мисля, че ще похарча повече, но няма да купувам по-малко.“

С новия данък държавата очаква да генерира приблизително 200 милиона евро допълнителни приходи.