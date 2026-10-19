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До 17° в София, облачността ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево време

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Облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно слънчево време. Значителна ще се задържи до обяд над източните и планинските райони. На места там слабо ще превали. В сутрешните часове на отделни места в равнините и котловините ще бъде мъгливо. Ще духа слаб до умерен вятър, през нощта от запад, през деня – от северозапад. След обяд вятърът ще отслабва и стихва. Температурите още ще се повишат, минималните ще бъдат между 6° и 11°, в София – около 7°, а максималните – между 16° и 21°, в София – около 17°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Пред обяд на места по северното крайбрежие ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър, който след обяд ще отслабва и стихва. Максималните температури ще бъдат 17°-20°. Температурата на морската вода е 17°-18°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините облачността ще бъде значителна. Най-високите върхове през по-голямата част от деня ще останат в облачния слой. На места преди обяд ще има слаби валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 5°.

Във вторник ще преобладава слънчево време, по-значителни увеличения на облачността ще има над Източна България. Преди обяд на места в равнините и котловините ще бъде мъгливо. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток, ще е до умерен. Температурите ще се повишат и преобладаващите минимални ще бъдат между 3° и 8°, в източните райони – по-високи, а максималните – между 17° и 22°.

В сряда ще духа до умерен, в Източна България и на север от планините и временно силен юг-югозападен вятър. Ще е предимно слънчево.

В четвъртък от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали дъжд. Ще продължи да духа южен вятър и все още ще е сравнително топло.

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