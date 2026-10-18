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Сър Брин Терфел - рицарят на Британската корона излиза на сцената на зала "България"

Миглена Стойчева от Миглена Стойчева
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Тази вечер в зала "България" Софийската филхармония ще си партнира с една от оперните легенди на нашето време. Сър Брин Терфел е любимец на публиката по света не само заради изключителния глас, който притежава, но и заради силното сценични присъствие, което върви ръка за ръка с него.

Не един и двама великолепни певци са изнасяли концерти в зала "България". Но не всеки ден публиката има шанса да чуе как пее един рицар на Британската корона. Миналия месец Брин Терфел избра Оксфорд, за да се сбогува с една от своите емблематични роли, която го е направила разпознаваем по целия свят - тази на барон Скарпия от "Тоска".

Брин Терфел: "Не искам да пея повече Скарпия. Когато се огледам в големите оперни театри виждам, че в някои от тях съм пял Скарпия по 12 пъти в различни периоди от моята кариера. Предпочитам да мисля, че съм спрял да пея своите роли на едно високо ниво, а не да продължа да ги пея докато нивото им падне. Съществува и този личен елемент".

По време на концерта си в България ще предизвика себе си с две руски арии, чието изпълнение е изпитание за певците, които нямат славянски корени. Не само заради езика, но и заради особената славянска чувствителност, която тази музика носи. Мотивът му да го направи се корени години назад, в началото на неговата кариера.

Брин Терфел: "Това е малък жест към един певец, който срещнах, когато бях много млад. Записвах една малка роля в "Тоска" - Анджелоти. Дирижираше Джузепе Синополи, Самюел Рейми беше Скарпия, Пласидо Доминго - Каварадоси и Мирела Френи Тоска. И разбира се, кой беше всеки ден на записите? Ами Николай Гяуров. Аз бях по-развълнуван от срещата си с него, отколкото от тази с всички останали, защото бях слушал неговите изпълнения още като тийнейджър, докато карах трактора във фермата на баща ми. Имах малка касетка, която слагах в трактора. И сега като го слушам в монолога на Алеко или в смъртта на Борис Годунов си казвам "Какъв невероятен глас"! Не се опитвам да го победя, да бъда по-добър от него в тези арии, просто искам да благодаря на един от певците, които са ме вдъхновявали".

Брин Терфел откровено признава, че е в диминуендото на своята кариера. Но ни успокоява, че все още има ангажименти за три, четири години напред и нови роли, които му предстоят.

#Сър Брин Терфел #опера #зала "България"

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