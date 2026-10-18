"Кво да се притеснявам, оно има три копчета да натиснеш и готово": Как преминават изборите във врачанското село Малорад?

На 14 места в страната се проведоха днес частични местни избори. Едно от тях е врачанското село Малорад – там избираха нов кмет. Причината – влязла в сила присъда на редовно избрания Иво Иванов заради шофиране след употреба на наркотици. Сега за поста се борят петима кандидати. Селото стана популярно преди няколко години и заради случая „Бачи Цено“. Как преминаха изборите?

Още от сутринта пред трите избирателни секции имаше чакащи хора да упражнят правото си на глас. В две от тях вотът бе машинен. По обяд се образува опашка от избиратели заради спиране на тока, а след това една от машините дефектира.

Цветелина Масларска – председател на 6-та СИК, Малорад: "Засече машината, господинът по поддръжката... Неправилно ползване на картата по негова информация."

Голяма част от жителите на Малорад са гласували винаги на хартия. Изпитание беше за по-възрастните.

"Айде, бабо, картата я вкарваш ето така. Сложи си очилата, за да може да виждаш. Ако си съгласна и правилно си избрала, долу вдясно пише „Гласувай“. "БНТ: Как премина вотът? Елка Ангелова: Бързо!" "БНТ: Срещнахте ли някакви трудности? Андрей Ангелов: Не, ние сме със първи клас требва да стане!" Герго Сланьовски: "Е, за кво да се притеснявам, оно има три копчета да натиснеш и готово."

А други не успяха да упражнят правото си на глас.

"Тази карта е трябвало да я смениш, на изборите не е редно да гласуваш със счупена лична карта." Митко Ангелов: Викат, че е счупена картата. – И не Ви дават да гласувате ли? – Еее, не дават да гласувам. И сега какво ще правите? – Нема да гласувам."

Всички в селото се надяват вотът да е честен.

Гошо Девенски: "Еми, нема тва тицанье за пари. По-напреде чакахме да ни дадат по 50 лева, сеги – не чакаме." Пламен Ценов: "С машината очаквам да е по-честен вотът, да, еми нема да бройм бюлетини, освен ако не сте пуснали некой хакер да щрака там."

В една от секциите срещаме да гласува и Цено Цоловски, по-известен като „Бачи Цено“. Той коментира скандалния случай, в който стана популярен преди няколко години, когато членове на СИК дописваха преференции за него необезпокоявано пред камерите.

Цено Цоловски – „Бачи Цено“: "Всичко това, което се случи, това са неволни неща, които пострадаха членовете на комисията. Съжалявам, аз нямам никакво отношение, никаква вина по този казус. Засега няма купуване и продаване на гласове, вотът ще бъде честен."

А за трудноподвижните хора бяха образувани и две подвижни секции, а не както досега само една.

Силия Иванова – говорител на ОИК, Борован: "Вече има нови правила в Изборния кодекс, в който не може да бъдат над 30 избирателите в една подвижна секция, затова се налага да бъдат две, т.к. те са 57 човека."

А ако се стигне до балотаж, то в село Малорад на 25 октомври ще има двойни избори – за кмет и за президент.