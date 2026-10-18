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Напрежението между Киев и Вашингтон: Зеленски разговаря с Уиткоф и Къшнър

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Украинският президент Володимир Зеленски е разговарял със специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

По думите на Зеленски освен, че е коментирана последната среща в Маями, американската страна е запозната с хода на военните действия. Зеленски отново е подчертал, че въпреки обтягането на отношенията между Киев и Вашингтон, страната му и занапред е готова да работи "честно, конструктивно и за реален резултат".

По-рано през деня украинският президент обяви, че само за последната седмица Русия е ударила 76 енергийна обекта в Украйна. Най-малко един човек е загинал, има и ранени, след като украинската страна порази нефтопреработващи съоръжения в района на Санкт Петербург. Днес Зеленски изрази признателност, че американската страна е деблокирала споделянето на разузнавателни данни след тридневна пауза.

#войната в Украйна #САЩ #Вашингтон #киев #Володимир Зеленски

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