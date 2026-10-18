Поскъпването на живота възпламени недоволството в различни части на Европа. Протести, частично вдъхновени от френските, имаше и в Италия, Белгия и Португалия. В Албания фокусът е върху обвинения срещу правителството в корупция, липса на работни места и лошо качество на образованието. Стигна се до безредици и сблъсъци между демонстранти и полиция.

Шествие срещу скъпия живот в Милано прерасна в безредици. Демонстранти атакуваха с камъни италиански полицаи пред катедралата в центъра на града. Силите на реда отговориха със сълзотворен газ. Демонстранти с качулки проникнаха в търговската галерия „Виторио Емануеле Втори“, разположена до площада на катедралата. Съобщава се за неуточнен брой арести и ранени.

„Истинските чудовища са те, членовете на правителството. Банда гадняри. Ще стана на 30 без нито една стотинка и ще трябва да умра. Какво, по дяволите, да правя, нещастници такива?!“

Полицията в Болоня използва водни струи срещу агресивни демонстранти.

Премиерът Джорджа Мелони, която догодина отива на избори, осъди безредиците и написа: „Демонстрациите са правилни, но не и превръщането на нашите градове в бойно поле“.

Няколкостотин демонстранти, предимно млади хора, протестираха и в Брюксел. Студентски организации обявиха, че проявата е насочена срещу поскъпването на образованието и реформи, които според тях ще направят обучението по-недостъпно. Студентски протести имаше и в Лиеж, където по-рано този месец имаше прояви на недоволство срещу френскоезичната образователна система.

Десетки хиляди излязоха и в центъра на Лисабон срещу скъпия живот и задълбочаващата се жилищна криза в Португалия. От 2017 г. цените на жилищата са се увеличили повече от два пъти, с почти толкова са поскъпнали и наемите по нови договори. Доходите изостават от поскъпването на горивата и храните.

Педро Пенило – учител: „Животът е невероятно скъп. Всичко брутално се качва. Трябва да видя какво ще стане с ипотеката ми през следващите месеци. Разтревожен съм. Усещам обща атмосфера на голямо посегателство върху живота на хората“.

Полицията в Албания използва гумени куршуми и водни струи срещу демонстранти, които за пореден ден настояват за оставка на премиера Еди Рама. Той е на власт от 2013 г., а миналата година спечели четвърти мандат на поста.

Опожарени са правителствени сгради и банки. Протестиращите атакуваха с павета, извадени от уличната настилка. Рама обяви, че протестите не са заплаха за неговото правителство, а за напредъка на Албания по пътя ѝ към Европейския съюз. Докато говореше, тежка техника отстраняваше превантивно паветата пред Министерския съвет в Тирана в очакване на нови протести.

Снимки: АП/БТА

Еди Рама – премиер на Албания: „Това е един от хилядите камъни, извадени от пътната настилка, за да бъдат хвърлени по полицаите. Това практически е оръжие, което, да пази Господ, може да се окаже смъртоносно“.

Протестите в Албания започнаха през лятото срещу изграждането на луксозен туристически комплекс на Адриатическо море, свързан със зетя на американския президент Джаред Къшнър. Еди Рама отдава кризата на неназовани външни сили, които според него стоят и зад опит за нападение с дрон срещу работното му място тази седмица.