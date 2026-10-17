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Сълзотворен газ, сблъсъци с полицията и коктейли "Молотов": 120 ранени полицаи, 500 души в ареста в петия ден на масовите студентски протести в Албания

Христо Ценов от Христо Ценов
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сълзотворен газ сблъсъци полицията коктейли молотов 120 ранени полицаи 500 души ареста петия ден масовите студентски протести албания
Снимка: АП/БТА
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Пети ден на масови студентски протести и жестоки сблъсъци с полицията в албанската столица. Ранени са най-малко 120 полицаи, а 500 души бяха арестувани. Пред министерството на образованието днес летяха коктейли "Молотов" и камъни. Полицията отговори със сълзотворен газ, водно оръдие и зашеметяващи гранати. Следва разказ от първо лице на млада депутатка, която се присъединява към протестите.

Марияна Кочеку е лично избрана от премиера Еди Рама за едно от младите лица на неговата Социалистическа партия. На челна позиция в листите тя влиза в парламента. Година по-късно обаче 25-годишната Марияна вече е напуснала партията, независим депутат е и от представител на управляващата партия, вече е ярък опозиционер.

Марияна Кочеку, независим албански депутат: "С протестиращите сме на една и съща възраст. Аз съм част от това поколение, от Джен Зи. На 25 години съм, така че прекрасно разбирам тяхната енергия и желание да изградят сами живота си в тази държава и да настояват за по-добро бъдеще. Подкрепям всичко това."

Премиерът Еди Рама, бивш баскетболист, е на власт от 2013 година – колкото половината живот на Марияна Кочеку. Младата депутатка се разделя с партията по време на „Революцията на фламингите“ от това лято – протести заради продажбата на диви кътчета от албанската брегова ивица, където гнездят фламинги, на зетя на Доналд Тръмп Джаред Къшнър. Марияна Кочеку има специална връзка със земята. Тя е родена в планините на Северна Албания. Родителите ѝ държат скромна къща за гости до езеро в региона - без лукса на потенциалния курорт на американските инвеститори.

Марияна Кочеку, независим албански депутат: "Въпросът трябва да е „какво не е наред с правителството“. Държавата ни е прекрасна, но политиките на управляващия елит са точно обратното на това, за което албанската общност и гражданите се молят от толкова много време."

Младите албанци се чувстват пренебрегнати – мирни протести има в страната от края на пролетта, но без особен резултат. Ескалацията доведе до палежи, чупене на прозорци и сблъсъци. Премиерът Еди Рама отрича това да са студентски протести, а дело на чуждестранни организатори, които искат да попречат на Тирана по пътя ѝ към Европейския съюз.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

#студентски протести #Албания #сблъсъци с полицията

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