"Искаме Еди Рама да се махне": Недоволството в Албания се разраства

Над 180 души са задържани, а над 40 са ранени при протестите в Албания. От четири дни страната е разтърсвана от ожесточени демонстрации. Протестите започнаха с искания на студентите за по-добри условия на обучение, но прераснаха в атиправителствено недоволство. Премиерът Еди Рама заяви, че няма да подаде оставка.

Тирана наподобява бойно поле. Министерства са замеряни с коктейли Молотов, щурмуват се правителствени сгради, правят се опити за палежи. На атаките на протестиращите полицията отговоря със сълзотворен газ. Лошите условия в университетите, слабата финансова подкрепа и липсата на перспективи за работа след дипломиране изкараха във вторник студентите по улиците. Но още същия ден напрежението ескалира и протестиращите поискаха оставката на премиера Еди Рама.

Мигрета Демалиа, протестираща: "Искаме Еди Рама да се махне. На всички им писна от него."

Искане, което оттеква по албанските улици от юни, когато страната беше обхваната от масови демонстрации заради решението на Еди Рама природен парк да бъде превърнат в луксозен курорт на зетя на Доналд Тръмп.

Клеа, протестираща: "140 дни протестирахме мирно и не бяхме чути. Това е единствения шанс да бъдем чути и да защитим правата си."

Еди Рама предложи диалог с протестиращите, но не и да се оттегли.

Еди Рама, премиер на Албания: "Това няма нищо общо със студентите. Градът е взет за заложник от маскирани. Зад всичко това стоят "чужди ръце", които не желаят Албания да живее в мир."

Еди Рама миналата година спечели четвърти мандат.

Африм Красничи, политолог: "Рама беше лидер на младото поколение, за Албания той беше модерен лидер, но загуби връзката с хората и с реалността. Чувства се като собственик на Албания, а не като премиер. Той не прави нищо срещу корупцията."

Според Африм Красничи Рама се сблъсква с "най-опасния момент в управлението си ".

Африм Красничи, политолог: "Няма сценарий Рама доброволно да подаде оставка. Всеки бивш премиер на Албания е бил разследван от специалната прокуратура, това ще се случи и с Рама и той го знае много добре."

снимки: БТА

Засега демонстрациите продължават и се разрастват. Американското посолство в Тирана издаде предупреждение да се избягват зоните на протести и за бдителност при посещаване на големи албански градове.