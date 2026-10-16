След хакерските атаки срещу супермаркети: Нидерландия с план за справяне с хранителните кризи

След хакерските атаки в Нидерландия, които засегнаха супермаркетите в разлчни европейски държави, правителството изготвя план за справяне с хранителни кризи.

Планира се на национално ниво да бъдат създадени резерви от критично важни стоки, които да стигнат поне за два-три дни. Магазините трябва да имат алтернативни планове за снабдяване с храни, ако цифровите системи, плащанията или логистиката спрат да работят. Те трябва да разполагат с допълнителни складове.

Нидерландската система за доставки на хранителни продукти беше определяна като една от най-ефективните, но при хакерските атаки се оказа, че тя разчита на постоянен поток от доставки и сравнително малки запаси. Щетите от кибератаките срещу магазините в Нидерландия са за повече от 10 милиона евро.