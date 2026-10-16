"Личните ни бюджети са на дефицит": Работещи поискаха 10% ръст на заплатите

Протест "За по-високи доходи", организиран от КНСБ, изкара на улицата работещи в шест бюджетни сектора. Те настояха за поне 10% ръст на възнагражденията и минимална работна заплата за следващата година не по-малко от 690 евро. От синдиката уточниха, че исканията им възлизат на общо 781, 31 млн. евро.

Като специалист по човешки ресурси Елена Ангелова вижда черно на бяло заплатите на колегите си. Затова се включва в протеста. И казва, че хората в културната сфера са системно недофинансирани.

Елена Ангелова, общински културен институт район "Надежда" - София: "Държава без култура е невъзможно да бъде държава с ценности и в същото време заплатите на моите колеги са 700 евро, средно. Младите започват от толкова, възрастните със стаж може да стигнат и до 900, говоря бруто, естествено."

Протестиращите не са съгласни нито с предложеното от кабинета 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера, нито с минимална в размер на 660 евро.

Николай Маринов, общински координатор на КНСБ - Казанлък: "Минималната работна заплата не е това, което от години се борим. Няма как с 5% увеличение на заплатите да покрием тази голяма инфлация."

Настояват за минимум 10% увеличение на възнагражденията за бюджетните организации.

Цветелина Милчелиева, представляващ работещите в леката промишленост: "Заплатите не растат, минималната заплата също не стига изобщо на никой."

Снимки: БТА

Елена Тумбалова, Държавен фонд "Земеделие" - Габрово: "Постоянно говорим за дефицит в държавния бюджет, но и личните ни бюджети са на дефицит — може би от няколко години. Заплатата свършва в средата на месеца. За много неща не достига."

От КНСБ ще поискат среща с премиера Румен Радев следващата седмица.