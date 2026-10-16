"Заплатата свършва в средата на месеца": КНСБ на протест в София за по-високи доходи

Протест под надслов „За по-високи доходи“, организиран от КНСБ, се провежда в този час в центъра на София. По-рано днес в Министерството на финансите се състоя среща на синдикатите с финансовия министър Гълъб Донев. По-късно се очаква и среща с работодателите.

Без конкретни резултати завърши срещата между синдикатите и финансовия министър. От КНСБ и КТ „Подкрепа“ са получили уверение, че предложените 660 евро минимална работна заплата не са окончателното решение. Ще се търсят и възможности за увеличаване на предвидения ръст на възнагражденията от 5% до 10%.

На срещата е станало ясно още, че предвиденото увеличение от 5% не се отнася за сектор „Сигурност“, където също се очакват съкращения.

Пламен Димитров, президент на КНСБ: „Изразихме и нашите съмнения по отношение на макрорамката. Смятаме, че размерът на брутния вътрешен продукт е подценен, а оттам и преразпределението, тоест данъчните приходи, са занижени. Като общо очакване смятаме, че именно оттам могат да дойдат буферите, които търсим. Разликата между 5% и 7,5% увеличение за учителите, както и предложението за минимална работна заплата от 660 евро, са част от политиката по доходите, за която настояваме. Необходимият ресурс е около 400 милиона евро. Всъщност става дума за 380 милиона евро — сума, която не е непосилна, при положение че в макрорамката виждаме резерви.“ Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“: „Резултатът е такъв, какъвто очаквахме — нищо не е дадено от сърце. Опитахме се да направим няколко предложения. Например увеличението на заплатите, което се предвижда, да се отнася само за първото полугодие, а към средата на годината да се прецени дали има възможност за допълнително увеличение. По отношение на намерението да се облагат с 7% данък ваучерите за храна над 100 евро предложихме, ако това е неизбежно, да се въведе осигурителна вноска, а не данък. Така, от една страна, ще се намали трансферът към държавното обществено осигуряване, но от друга, сумата ще влезе в осигурителния доход на хората, което смятаме за полезно.“

Протестът започна преди минути. Синдикатите са против предложения от правителството размер на минималната работна заплата за следващата година — 660 евро, както и срещу увеличението на възнагражденията в бюджетната сфера с 5%.

От началото на седмицата в няколко града в страната се проведоха протести на работещи в различни сектори. Основните искания са за 10% увеличение на възнагражденията в бюджетната сфера през 2027 г. и недопускане на механични съкращения.

"Тук сме, защото минималната работна заплата не е на нивото, за което се борим от години. Бяхме достигнали до 50% от средната брутна работна заплата, а сега имаме чувствително намаление." "Цените вече достигнаха европейските нива. Борим се постепенно да постигнем и европейски заплати." "Искаме в бюджета да бъдат предвидени 9,2 милиона евро за увеличение на заплатите на служителите в Държавния фонд „Земеделие“." "Постоянно говорим за дефицит в държавния бюджет, но и личните ни бюджети са на дефицит — може би от години. Заплатата свършва в средата на месеца."

Днешният протест беше коментиран и от социалния министър Наталия Ефремова.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: „Това, което сме подготвили в бюджета за 2027 г., е увеличаване на всички социални разходи, въпреки настояванията на Европейската комисия, тъй като сме в процедура за бюджетен дефицит, да намалим социалните разходи. Предвиждаме увеличение на еднократната помощ при раждане на първо, второ и трето дете, като при някои от помощите ръстът е най-голям. Същевременно ще бъде увеличено и обезщетението за втората година на майчинството. В отговор на исканията на синдикатите за възможно най-висока минимална работна заплата и на настояването на работодателите да се отчетат техните възможности да поемат подобно увеличение, търсим баланс. Засега този баланс е намерен в размер от 660 евро за следващата година. Разбира се, върху тази сума се начисляват и допълнителни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит. Нашата цел не е да стимулираме работата срещу минимална работна заплата и минимално възнаграждение. По-скоро искаме хората да повишават квалификацията си, за да могат да настояват за по-високи доходи.“

Протестът ще продължи с автошествие по ключови столични булеварди и улици.