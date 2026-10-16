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Ще има ли блокада в центъра на София? Протест на КНСБ за по-високи доходи

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Протестен митинг и автошествие е обявен от КНСБ пред парламента и е под надслов „За по-високи доходи". От синдиката се обявиха против предложения от правителството размер на минималната работна заплата за следващата година - 660 евро, както и срещу 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера. Митингът започва по обяд пред Народното събрание, а след това автошествие ще тръгне по централните улици на София.

От началото на тази седмица в няколко града в страната се проведоха протести на работещи в различни сектори като исканията им бяха за 10% ръст на възнагражденията с Бюджет 2027, както и да не бъдат допускани механични съкращения, за да се запази качеството на обществените услуги.

#по-високи доходи #София #КНСБ #протест

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